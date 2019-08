Un gabinete estéril

Los gobiernos modernos tienen dos rasgos que les facilitan maquillar lo anodinos o insustanciales que puedan resultar. El primero es que tienen una estructura burocrática y sinergias que mitigan o contienen los yerros para que no descarrilen en las primeras de cambio. El segundo, que se valen de un aparato de propaganda sofisticado que avasalla a los ciudadanos con cifras incontrastables o elementos secundarios, nimios si se quiere, que se engrandecen para presentarlos como las grandes ejecutorias de un gobierno visionario.

En ocasiones, tales factores se conjugan con desacertadas perspectivas de los medios o notas editoriales, como la de la revista ‘Semana’, según la cual el primer año del presidente Duque fue de aprendizaje. ¿Acaso un país se juega un año de su suerte y pone 260 billones de pesos de presupuesto para que su presidente aprenda o tenga un curso de liderazgo? Si estuviéramos en un régimen parlamentario, ¿sería un año de aprendizaje o un llamado anticipado a elecciones?



Es precisamente esa falta de liderazgo la que impide a Duque exigir resultados a su gabinete, en general ineficaz, con algunos ministros lechuguinos, pero que para el Presidente es “excesivamente técnico”. Me pregunto, ¿qué sentido tiene que un analista en Caracol radio y otros medios repitiera que un serio inconveniente del país era que exportaba muy poco, pero ahora, como ministro de Comercio, no solo el problema se agrava, sino que incumple de lejos las propias metas del Plan de Desarrollo? Un ministro que, como José Manuel Restrepo, no se pierde viaje presidencial ni foto oficial y repite lugares comunes, mientras el país se llena de importaciones, se agudiza el déficit comercial y de balanza de cuenta corriente y, con ello, la amenaza de una verdadera destorcida de la tasa de cambio.



Un insostenible ritmo de vivir al debe que tiene lecturas autocomplacientes en algunos economistas que siguen pensando que toda devaluación impulsa las exportaciones. Hay que recordarles que eso ya no es necesariamente cierto por reconfiguraciones del circuito de insumos y bienes finales, ni sucedió en Colombia ni siquiera con devaluaciones del 40 por ciento entre 2014 y 2016. Aunque el verdadero lío, y la clave del delicado problema del desempleo, sea la productividad, el ministro Restrepo actúa flemático como si no fuera con él.



Eso sí, con el presidente Duque anuncian con bombos y platillos un acuerdo de venta de banano y aguacate a China, pero lo que no le cuentan al país es que las exportaciones agrícolas de enero a mayo de 2019 cayeron a 3.250 millones de dólares desde los ya precarios 3.302 millones de igual periodo el año pasado. Precisamente en el viaje a China se extrapolaron los continuos palos de ciego de un buen señor como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Y es que es una absoluta botadera de corriente eso de ir a venderles a los chinos el famoso cerco diplomático a Venezuela. Es como si el ministerio no tuviera un asesor que haya leído una historia mínima de China.



Pero igual de desacertado es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien no solo se distingue por sus salidas en falso, sino que utiliza unas cifras u otras de homicidios, dependiendo de cuál le convenga. O la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que sí que llegó a aprender porque completa un año de estudiar las reformas laboral y pensional sin que se sospechen prontas conclusiones.



O Duque es demasiado orgulloso para aceptar errores, como dice Trump, o, definitivamente, la realidad es muy distinta desde los vidrios de una camioneta blindada, pero lo cierto es que le quedará cuesta arriba sostener ministros quemados después de las elecciones de octubre.



JOHN MARIO GONZÁLEZ