¿Un Congreso a la deriva?

Ante el anuncio del fin de la ‘mermelada’ y la ausencia de un claro plan B del Gobierno para construir mayorías, el Congreso anda desenfrenado y a la deriva, a juzgar por el calibre de las reformas constitucionales que improvisa. Tal es el caso de las propuestas de reforma política y de ampliación y unificación de los periodos de autoridades locales y nacionales. Y ahora incluso de reelección.

Vamos por partes. Se ha dicho que en este último caso se justifica porque mejoraría la articulación de los planes de desarrollo, daría estabilidad y continuidad, y ahorraría recursos.



Sin contar con los claros vicios de inconstitucionalidad de ampliar el periodo a los actuales mandatarios locales, los argumentos en realidad son frágiles y peregrinos. Para la aludida articulación de los planes locales de desarrollo se requiere conocer cuál es el sentido que tiene el plan nacional de desarrollo, lo cual tomaría un año. También, un mandato extenso, en un sistema presidencialista, puede convertirse en una pesadilla, dada la imposibilidad de alterar su duración cuando los ciudadanos están insatisfechos.



Además, la unificación del periodo de los cargos de elección popular es malsana, ya que ahoga las expresiones de democracia local, alienta un sistema vertical de clientela y el ganador tiende a quedarse con todo. En Colombia ya tuvimos unificación de elecciones en 1970 y 1974, y la experiencia fue negativa, por lo que de inmediato se desmontó. En cuanto a la reelección de alcaldes y gobernadores, que propone el senador Uribe, sería perjudicial porque los perpetuaría, en especial en entidades territoriales pequeñas.



Claro que la desorientación del Congreso también es atribuible al débil liderazgo del Gobierno y su ministra del Interior. Cuando la reforma política debiera constar de un mero articulito que diga que habrá lista cerrada (técnicamente es bloqueada porque cerrada ya tenemos), la que hace trámite en el Congreso es un salpicón de concesiones a las diferentes bancadas que puede convertirse en un Frankenstein.



Una concesión a la Alianza Verde con la inclusión del límite de tres periodos en las corporaciones públicas de elección popular, a ‘la U’ con la autorización de nuevo del transfuguismo y al Centro Democrático con un artículo para que al menos una quinta parte del presupuesto nacional sea de iniciativa congresional. ¡Quién lo creyera! Carlos Lleras Restrepo presentó su renuncia a la presidencia de la república hace 50 años en protesta porque no le aprobaban una reforma que incluía quitarle la iniciativa de gasto al Congreso, la misma que ahora el Centro Democrático quiere devolver.



Pero si eso fuera poco, la voz cantante de los ponentes es el senador Roy Barreras, quien pretende ocultar sus veleidades e imprecisiones con su fecundidad verbal.



Uno no sabe si el senador Barreras que hoy defiende la lista bloqueada es el mismo que en diciembre era ponente de otra reforma que la descartaba. Si es el mismo que entonces defendía la inclusión de un mico que elevaba la financiación de los partidos en más de 300 por ciento, que propone la rareza de elegir al presidente de la cabeza de lista más votada al Senado, o que hace un año decía que Colombia estaría a la vanguardia de las democracias si aprobaba el inane estatuto de la oposición.



Tan perniciosa improvisación no puede tener como única lectura que si no está embadurnado de ‘mermelada’, el Congreso estará al garete. Es hora de que la ministra del Interior asuma su liderazgo y el Congreso actúe con responsabilidad.



JOHN MARIO GONZÁLEZ@johnmario