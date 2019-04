Sin gobernabilidad ni política territorial

Sí, las pretensiones de los indígenas del Cauca son desmesuradas e incumplibles. El solo indicador del Sistema General de Participaciones muestra que 15 municipios del departamento, que concentran el 90 por ciento de su población indígena, recibieron el año pasado 247.363 millones de pesos, recursos que fueron cerca del 90 por ciento de sus presupuestos. Lo que pide entonces el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), con su demanda de 4,6 billones de pesos, es que les eleven 19 veces los presupuestos municipales, que, ojo, también atienden a población mestiza y afro. Todo un desafuero.

Pero una cosa es enfrentar una protesta con un gobierno empoderado y acertado, y otra, con uno que anda de tumbo en tumbo, que pierde gobernabilidad a marchas forzadas, al punto de que parece con el sol a la espalda, como si estuviera de salida.



Claro que antes que corregir, lo que hace es acumular yerros a tutiplén. Lo he dicho varias veces, es un error ser minoría, recargar la agenda legislativa sin hacer esfuerzos para conformar mayorías y tratar con desdén al Congreso. Es cierto que este no es un dechado de virtudes, pero es, quiérase o no, correa de transmisión de demandas regionales.



La insistencia en la errada estrategia no solo pone al Gobierno al borde de una rotunda derrota en las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP, sino que obliga a buscar apoyos de manera soterrada, y posiblemente ‘non sancta’, para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, como lo denunció el exvicepresidente Germán Vargas. Si eso es ahora, cómo será a partir del 20 de julio, cuando el partido Liberal asuma la presidencia del Senado y Cambio Radical, la de Cámara.



La debilidad del liderazgo presidencial se extiende a su propio partido, donde los cortocircuitos y la autoridad de Uribe le impiden al presidente Duque ejercer el mando que le corresponde, como cualquiera de sus predecesores.



Sin embargo, la temprana pérdida de gobernabilidad es apenas la punta del iceberg de las inconformidades locales que se cuecen ante la ausencia de política territorial, pese a que proliferan los acrónimos sibilinos que confunden a cualquiera. Eso sí, y aunque se repiten los conceptos del Plan de Desarrollo pasado, había que renombrar los Contratos Plan como pactos territoriales. Adicionalmente, el lenguaje del ordenamiento territorial es un comodín en el Plan de Desarrollo, pues se confunde el desarrollo territorial urbano con el ordenamiento entre entidades territoriales. Donde sí se requerían correctivos, como en la etapa de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se continuó igual.



Otro ejemplo es la ‘Política antidrogas’, documento que recientemente reiteró el compromiso de impulsar la sustitución voluntaria, pero que el Gobierno quiere desmontar, que en todo caso está llamada a fracasar, aunque no sabe con qué reemplazarla. Mientras, los campesinos de Meta, Caquetá y el sur de Córdoba anuncian protestas frente a los incumplimientos.



Por si fuera poco, y sin ahondar demasiado, el Gobierno busca centralizar la asignación de los recursos de regalías, creó las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, sin definir cómo operarán, y en el Plan de Desarrollo, que era la instancia para armonizar los instrumentos territoriales, apenas se promete que, algún día, los articulará en una, dizque, hoja de ruta.



El gobierno Duque no puede quedarse en el uso del espejo retrovisor para justificar su falta de pericia. Si no produce un timonazo, con cambio de gabinete incluido –que hace pocos meses le habría costado menos–, las protestas y la falta de gobernabilidad pasarán cuenta de cobro, muy pronto, a la confianza inversionista y la economía.



JOHN MARIO GONZÁLEZ