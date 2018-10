Sin centro de gravedad

Hasta entre sus propios copartidarios se escuchan voces de desconcierto por lo que ha sido el arranque del presidente Iván Duque. No solo por sus precoces reversas, sus ambiguos anuncios, la falta de estrategias, sino además por la ausencia de una idea fuerza que defina su gobierno y permita orientarlo.

Desde que recuerdo –por ejemplo, Belisario Betancur–, los gobiernos en Colombia han logrado posicionar un eje, un centro de gravedad, a partir del cual los ciudadanos entienden sus acciones. Hasta los desastrosos periodos de Samper y Pastrana tenían una clara identidad en ‘El salto social’ y la paz. En el caso de Duque, ni el menjurje conceptual de la economía naranja ni su desempeño como senador revelación o líder de la oposición en temas económicos, que se llegó a esgrimir, han servido para otorgar una mínima claridad acerca del contenido de la reforma tributaria.



El Gobierno parece preferir la lluvia de ideas. Un día dice una cosa y luego, otra. En campaña habló de crear una supercorte, aunque con prontitud se bajó de ese bus. También habló de reducir el Congreso, y tempranísimo abandonó la idea. En cuanto a los cultivos ilícitos, aún no define la estrategia. En lo que corresponde al proceso de paz dice que lo respetará, pero que hará modificaciones con efectos futuros. Propuestas inanes en la práctica porque a la negociación con el Eln le quita el poco aire que le quedaba, aunque en definitiva ni raja ni presta el hacha porque ni se sienta ni se levanta.



Pero los ejemplos abundan, como con Venezuela, donde la estrategia parece disparar con ráfaga, incluido el nebuloso apoyo a una intervención militar de Estados Unidos, que, aunque deseable, no es viable en el corto plazo.



Pero donde los palos de ciego son más evidentes es en el propósito de ‘cero mermelada’. Por supuesto que es lo ideal. Lo que no puede explicar el ahora gobierno es que la campaña que lo llevó al poder se montó no solo contra los contratos a tutiplén para maniobras corruptas, sino que incluyó la satanización de la natural representación política de los partidos en la administración pasada. Una distorsión que lleva a un callejón sin salida en un país con altas tasas de desempleo e informalidad, y donde el sector público es uno de los principales empleadores.



Así, una más de las contradicciones del gobierno Duque es negar que mantener o respetar las cuotas regionales a los parlamentarios ‘independientes’ es una forma de ‘mermelada’ o de cooptación vía la representación política. Además, si la decisión fuera coherente, ¿qué sentido tiene defender un nombramiento tan cuestionado como el de la abogada Claudia Ortiz para dirigir la Agencia de Desarrollo Rural?



Peor aún, en una sana lógica política, ¿qué sentido tiene mantener altos funcionarios del gobierno Santos, mientras parlamentarios de su propio partido, que se la jugaron por Duque antes de que fuera viable su candidatura, no reciben una llamada desde su elección?



La improvisación o falta de centro de gravedad del gobierno Duque puede ser no más que el natural reflejo de un comienzo abrupto. Pero, también, los yerros pueden pasarle una temprana cuenta de cobro en gobernabilidad y hacerlo rehén del Congreso. Recuérdese que Uribe, sin los sobresaltos presentes, también habló de reducción del Congreso, de meritocracia e incluso blandió la velada carta de la revocatoria vía elecciones anticipadas, pero terminó entregándoles todo a los parlamentarios.



JOHN MARIO GONZÁLEZ