Sálvese quien pueda

La penúltima edición de 'Semana' intenta analizar el resquebrajamiento de la unidad y disciplina del Centro Democrático, léase el cambio de tuerca en la suerte del partido. El asunto tiene numerosas aristas, unas casi imperceptibles, pero de gran trascendencia. Se trata no solo de las posibilidades de reelección de la principal bancada de gobierno, del margen de reinvención de un partido que puede terminar como la Anapo en los años setenta; del declive suave y controlado, después de casi 20 años de primacía, de Uribe, o el colapso, o, por qué no, el resurgir de la figura del caudillo; del relevo en el liderazgo de la derecha en el país.

Pero no es que la disciplina casi militar del partido fuera más fácil en la oposición. Sencillamente, los decepcionantes resultados del Gobierno y el muy particular estilo personal de gobernar de Duque no estaban en las cuentas de nadie, o de muy pocos. Eso sin duda alteró la conducta de su militancia y de los parlamentarios. Si, al contrario, estuviéramos frente a una presidencia popular, habría una defensa ferviente de esta y se hablaría de una próxima hegemonía del Centro Democrático.



Ahora bien, no pretendo ser concluyente, pero presento las que pueden ser las principales razones del deterioro del partido de Duque y su gobierno. La primera es que la realidad ha mostrado como impracticables varias de las exageraciones que les fueron tan eficaces en la oposición. Segundo, no es lo mismo hacer un buen gobierno, crear una figura casi mítica, cuando se goza de recursos ‘a manos llenas’ por una bonanza de las materias primas, como le tocó a Uribe, que ahora que no existe.



En tercer lugar, la falta de experiencia o de contacto con la realidad explica, en parte, un estilo ingrato de gobernar del presidente Duque con varios parlamentarios y con quienes se la jugaron por su proyecto, incluso desde antes de que fuera viable, pero que con dificultad ahora saluda. Adicional, sin duda que también cuentan, y mucho, los problemas judiciales de Uribe, el desgaste de su figura, la ausencia de un enemigo claro y los yerros puntuales del Gobierno.



A pesar de eso, no parece factible que prospere una disidencia formal dentro del partido de cara a las elecciones de 2022, ya sea por los umbrales y dificultades procedimentales para conseguir otra personería jurídica, como por el escollo para el sector disidente de lograr un discurso atractivo cuando, en todo caso, siempre se dedicaron a enaltecer la figura del expresidente.



Eso no quiere decir que los enfrentamientos vayan a desaparecer. Al contrario, se pueden intensificar en los meses por venir en el propósito de encontrar explicaciones, justificaciones o chivos expiatorios de una situación que pone en duda el futuro del grupo político.



Una de las posibles facciones será la de quienes, sin ser políticos profesionales y sin mucho que perder, no duden en arropar a Uribe y cuestionar actuaciones del Gobierno. Sin embargo, para quienes su prioridad sea la reelección al Congreso, no son muchas las alternativas: o apoyan o manifiestan su inconformidad en busca de mejores tratamientos burocráticos para incrementar sus opciones, o ejercen la crítica en la medida en que se aproximen los tiempos de campaña como una manera de conectarse mejor con la opinión de derecha. Si bien no puede descartarse que la figura de Uribe resurja, ayudada por una posible preclusión de su proceso por presunta manipulación de testigos, tampoco puede excluirse la probabilidad de que empeore.



De fondo, la nueva dinámica del Centro Democrático, de cara a las elecciones de Congreso de 2022, puede estar determinada por el principio aquel de sálvese quien pueda, pues si las elecciones fueran hoy, con alta probabilidad solo un tercio de sus parlamentarios, o un poco más, se reelegirían. Y es que si Uribe aspira a la reelección, tal parece, les puede ir mal, pero si no aspira, les puede ir peor.



JOHN MARIO GONZÁLEZ