Riesgo político y rinocerontes grises

A pesar de la persistencia de grupos armados y economías ilícitas, la estabilidad institucional acostumbró a los inversionistas a que los ires y venires en la Casa de Nariño implicaban una incertidumbre política menor para el entorno de los negocios. Lo habitual era limitarse al riesgo país, entendido como la capacidad y disposición para pagar la deuda o el grado de hospitalidad para la inversión.



Esa relativa simplicidad es cosa del pasado. Ahora no solo hay que enfrentar los tradicionales riesgos de deslegitimación democrática, violencia o polarización, sino que emerge un aumento dramático del riesgo político estructural. Algo así como empresarios e inversionistas durmiendo al lado de un volcán en erupción. Por supuesto que Federico Gutiérrez afrontaría notables riesgos políticos, de llegar a la presidencia, pero quien los encarna por antonomasia es el candidato Petro. Y no se origina en otra cosa que por un programa netamente populista, que pueda incumplir elevadas expectativas ciudadanas que ha creado o inclinarse por derivas autoritarias que generen convulsiones sociales.



Una situación de peligro exponencial en un contexto inflacionario, con riesgos de recesión o de recrudecimiento de la protesta social a niveles explosivos desde 2019, agravados por la creciente impaciencia ciudadana, como lo muestran los Latinobarómetros desde 2016. Factores que han dado al traste con las otrora lunas de miel de los presidentes en la región.



No se trata de que los inversionistas reaccionen impulsivamente y menos que salgan corriendo del país. Hay demasiado en juego, décadas y décadas de esfuerzos, patrimonios y amor por la patria; sería simplemente una torpeza. Pero tampoco ser ingenuos frente a los peligros de rinocerontes grises, aquellos sucesos con impactos potencialmente catastróficos que se ignoraron o no se tomaron en serio.

Lo señalo a propósito del complaciente reporte de JP Morgan sobre el programa de gobierno de Petro, tanto que, ni corto ni perezoso, el candidato tuiteó de inmediato para decir que la banca de inversión “no ve alarmas ni desconfianza en el plan de gobierno que presentamos”.



Es muy curioso que sea Petro uno de los pocos candidatos de izquierda radical o antisistema en América Latina que no ha moderado su discurso en la antesala de unas elecciones y, aun así, JP Morgan se limite a concluir que la plataforma política arrolladoramente ambiciosa del candidato “podría implicar tensión institucional y un desafío a la regla fiscal”. Como si fuera escasamente eso.



Llama la atención que atiendan más a los comentarios informales de obsequiosos asesores económicos o que simplemente pasen de largo los impactos fiscales, inflacionarios o hasta en el mercado laboral de poner al Estado como garante de empleo de última instancia. Asimismo, que se soslaye el análisis de promesas de subsidios, ingresos básicos y crédito o condonaciones por doquier. Pero, sobre todo, que no se analice la grave proposición de prohibir nuevas licencias de exploración petrolera, o la toma forzada del ahorro privado con la excusa de unificar las pensiones en un sistema mayoritariamente público. Son riesgos descomunales que no se deben desconocer, máxime si deben prevalecer la cabeza fría, el anticiparse y gestionar la exposición de las inversiones.



Se podrían equivocar quienes presuman que la ausencia de mayoría legislativa por parte de Petro le impedirá de tajo sacar adelante una agenda política determinada, o que el riesgo languidece porque, cuando fue alcalde, Bogotá no se desplomó. En realidad, tan negativo sería que desafiara la voluntad institucional del Congreso como que, con algunas acciones populistas, aumente su base de apoyo y termine por doblegarlo. Es que son simplemente muy distintos los riesgos sistémicos en ejercicio del poder nacional, caso en el cual un pirómano es tan peligroso como un oso en una cristalería.



En lo que no se puede fallar es en reproducir lo acontecido en Venezuela, de empresarios cómplices de Chávez porque les generaba algún beneficio, a pesar de los daños institucionales, como bien lo recuerda Mirtha Rivero en el libro ‘La rebelión de los náufragos’. Los empresarios tendrán que actuar con contundencia y al unísono porque el riesgo político estructural puede entrañar más que la quiebra o la persecución a sus intereses y, de bulto, la destrucción de empleo y buena parte del bienestar de los colombianos. Puede significar también el atentado a las libertades públicas y a la libertad de prensa.

