Que por favor le digan

El exvicepresidente Germán Vargas debe estar dichoso. Después de año y medio de recibir palo, por primera vez subió su favorabilidad, según la más reciente encuesta de Gallup Poll. Algo parecido al expresidente César Gaviria, que después de la ‘renunciatón’ al Partido Liberal conjuró la minicrisis y dejó mudos a los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.

Pero el presidente Duque parece que no tiene alguien que le diga que el apoyo de Cambio Radical o el Partido Liberal, que en agosto del año pasado hubiera sido barato, se ha encarecido, y mucho. Que en el ánimo de hacerlo viable debería comenzar por recular en la satanización que hizo de la representación como sinónimo de ‘mermelada’. Como tampoco parece que tenga alguien que le diga cuáles son las limitaciones jurídicas de pretender un pacto para modificar los acuerdos de paz.



Pero ese es solo uno de los desaciertos del Presidente, a quien además se le volvió costumbre anunciar pactos que terminan en nada, como meros tiros al aire. Es que resulta sorprendente la prontitud con que Duque brinca de error en error, de desgaste en desgaste, que no pega ni una. Como la garrafal equivocación de presentar unas endebles objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



Primero intentó ensayar un tono conciliador, que era apenas la búsqueda tímida, vacilante, de un punto medio que no lastimara a nadie, pero que pronto abandonó para aplicar a destajo el espejo retrovisor. Pero, como la lista es larga, basta solo mencionar los anuncios de grandes reformas sin mayorías en el Congreso o su contribución al intento frustrado de tumbar a Maduro. Hasta en los triunfos se equivoca, porque se montó en el bus de la consulta anticorrupción para después quedarse con el ‘chicharrón’ de un sancocho legislativo que no tenía pies ni cabeza.



Un proceder que deviene de una forma poco institucional de ejercer el poder, aun caprichosa, parafraseando al célebre mexicano don Daniel Cosío Villegas, en una estructura democrática muy vulnerable al estilo personal de cada presidente. Parece que se gobierna en una burbuja de cinco consejeros presidenciales de épocas de la universidad o del BID para terminar por desentenderse del Congreso, donde todo el protagonismo lo tiene Uribe, a lo que es muy funcional esa teoría de reciente creación, ‘made in Colombia’, de gobernar en minoría.



El problema es que, a diferencia de otros jefes de Estado, el Presidente no es en este caso jefe de su propio partido, ni tiene control de su bancada en el Congreso: la ministra de Trabajo lo desautoriza en público sin que pase nada, algo sin antecedentes, y hasta parlamentarios de su partido, que se la jugaron por elegirlo, cuestionan en privado su desafección.



Al presidente Duque sería bueno que le dijeran que sus resultados de gobierno han devaluado el antes cotizado aval del Centro Democrático y que su partido va camino de una derrota en las elecciones regionales. Que su estrategia con Uribe puede agotarse en octubre, cuando la paciencia y la disciplina de parlamentarios del Centro Democrático muestren signos de fatiga por pensar en su propia reelección.



Sería bueno, por favor, que le dijeran que ha perdido casi un año de gobierno. Que antes que ofrecer un pacto con las demás fuerzas políticas necesita primero un pacto dentro de su propio gobierno para definir cuál es su prioridad, para concentrarse en lo realmente importante y definir si su lealtad es primero con Uribe o con el país. Solo así podrá tener éxito en convocar un pacto con otras fuerzas políticas.



JOHN MARIO GONZÁLEZ