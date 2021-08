Perú, ¿camino de nuevas elecciones?

Si la democracia tuviera personalidad, la peruana, que es el epicentro de la política latinoamericana actual, pudiera decirse que sufre un trastorno de personalidad múltiple. De un lado, esgrime una faceta ‘cínica’, la cual atrae sin alternativa al campo del respeto a las reglas de juego, a los resultados electorales, a la Constitución, pero es como si supiera que el presidente Pedro Castillo Terrones terminará estrellándose contra el muro con el que suelen hacerlo las izquierdas radicales o las oposiciones irresponsables.

Es como si esa faceta de personalidad anticipara, y de ahí su doblez, que Castillo carece de pensamiento estratégico, que está atrapado entre una extrema izquierda que no tiene cuadros competentes y la avasallante presencia del jefe del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, un exgobernador marxista, condenado por corrupción.



Como si intuyera que Castillo es proclive a sumar errores, como designar un gabinete con más prontuario que idoneidad, presidido por un premier marxista-leninista como Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo y lavado de activos, que niega que Cuba sea una dictadura y sí cuestiona al Gobierno colombiano por la respuesta al reciente paro.



En últimas, que Pedro Castillo empezaría muy mal y que defraudará porque, como lo sugiere su ministro de Economía, Pedro Francke, terminará por abandonar sus promesas de eliminar el sistema privado de pensiones y de aprobar una nueva Constitución. Entre otras, porque requiere el concurso del Congreso, que le es adverso.



Pero esa personalidad democrática también tiene su cariz de ingenuidad. Facilita que se elija un gobierno que no comparte sus preceptos y que activa una estrategia para socavarla y destruirla desde adentro, como en Venezuela o Nicaragua. Es como si previera, pero permanece inerte frente a la estrategia del presidente Castillo de proponer gabinetes radicales para que sean rechazados a fin de cerrar el Congreso, con base en el artículo 134 de la Constitución, y gobernar con decretos supremos durante seis meses. Toda una estrategia para cambiar, ahí sí, la Constitución y volver al estatismo y autoritarismo de la de 1979. No tienen afán, dicen que deben gobernar como mínimo 15 o 20 años.

Detrás de Pedro Castillo hay una simbiosis de amplios sectores que han vivido en carne propia una histórica discriminación. FACEBOOK

TWITTER

Como dijo el canciller Héctor Béjar, un exguerrillero entrenado en Cuba: “En el Perú hay problemas que no se van a solucionar sin una revolución”. Anhelan, por demás, liquidar el subdesarrollo por decreto y volver al régimen económico de la Constitución de 1979, que permitía al Banco Central de Perú emitir billetes con desenfreno y efectuar créditos al Gobierno para cubrir sus desequilibrios. No les importa que fuera eso lo que, a la postre, condujo a la hiperinflación, a la mayor pobreza y a la década perdida de los 80.



Claro, esa personalidad de la democracia peruana también tiene otra faceta y es la de la sensatez. Es como si advirtiera que detrás de Pedro Castillo hay una simbiosis de amplios sectores que han vivido en carne propia una histórica discriminación, y que con razón rechazan a sectores pudientes que creen que el poder les corresponde por mandato natural. Una faceta sensata que parece reconocer auténticos deseos de una sociedad más inclusiva y la posibilidad de hacerlo dentro de una economía de mercado. Que entiende las grandes posibilidades con unos precios del cobre históricamente altos, un superávit de la balanza comercial y una deuda soberana todavía modesta. De prevaler ese rasgo, se entendería que el ‘gabinete de choque’ de Castillo está confeccionado con elementos radicales de Perú Libre, el partido de Cerrón, para deshacerse de ellos a la primera denegación de confianza del Congreso y nombrar uno nuevo a la medida de sus aliados moderados.



El problema es que el conocimiento y la experiencia de Castillo son más bien pobres como para fraguar las maquinaciones de un agudo estratega, y lo que existe ahora es incertidumbre total. Y el sistema político peruano, que no es el típico presidencialismo y ni siquiera semipresidencialismo, es una vorágine demoledora en términos de tiempos, manejo y gobernabilidad. Todo apunta, entonces, a que, al final, las aspiraciones legítimas de sectores populares y rurales las estrellarán los demagogos y radicales contra el muro de sus incapacidades, sus maximalismos y excesos. En resumen, una desafortunada vacancia y llamado a nuevas elecciones.

JOHN MARIO GONZÁLEZ