Pensionar a la vieja derecha

Puede que no tengan orgullo, pero deberían tener algo de vergüenza. Es que es difícil encontrar parangón a la desfachatez de los parlamentarios conservadores de correr a sumarse al amorfo “Acuerdo Nacional” de Petro sin saber siquiera en qué consistirá. Se les olvida que la mediocridad a la que acostumbraron al país y el desafuero de querer siempre lactar de la burocracia fue lo que les propinó la derrota más severa de su historia en las pasadas elecciones. Tanto que se quedaron sin candidato y sin quién los recibiera.



(También le puede interesar: La guachafita de las Américas)

El ademán de supuesta dignidad del recién renunciado presidente de los conservadores es eso, una mera contorsión. Recuérdese que fue el mismo Ómar Yepes quien, hacia el 2005 y 2006, decía a la nulidad solemne del exministro Carlos Holguín y al suscriptor del pacto de Ralito, Julio Manzur, que el partido no podía ser “el perro faldero del Gobierno”. Así lo registró la prensa nacional; sin embargo, Yepes terminó más hincado que ninguno. Claro, aquellos eran persecutores de quienes sostenemos afinidad en lo conservador, pero cuestionábamos el papel de satélite de Uribe que los otrora presidente y vicepresidente, Holguín y Manzur, cavaban para el partido.



Desde entonces nunca levantaron cabeza y su representación parlamentaria se redujo a la mitad. La suerte no podía ser distinta para una colectividad que pretende vivir de lentejas y carente de visión de país. Aunque tuvieran alguna voluntad de ejercer la oposición, su situación es tan menesterosa que con dificultad podrían hacerlo porque se exige algo más que saber leer y escribir.



No se trata de la oposición porque sí o asumir la de tierra arrasada de Uribe en los gobiernos de Santos. Por supuesto que no. Allí la derecha cometió el error histórico de plegarse sin objeciones al proyecto personalista de Uribe. Muchos palmareses valiosos se dilapidaron en esos vericuetos.

Aunque tuvieran alguna voluntad de ejercer la oposición, su situación es tan menesterosa que con dificultad podrían hacerlo porque se exige algo más que saber leer y escribir. FACEBOOK

TWITTER

Empero, tampoco se trata de amancebarse con el gobierno del vivir sabroso que acabará el desempleo por decreto. No puede haber nada más antagónico a la centroderecha o la mediana sensatez que eso. Menos se trata de liarse con un presidente del que se desconoce su verdadero rostro. Porque me pregunto, ¿qué sentido tiene publicar una autobiografía plagada de falsedades o un programa de gobierno de estirpe socialista para posteriormente mostrarse ecléctico y hasta conciliador? ¿Cuál va a ser el presidente que va a gobernar? ¿El que acaba de recular de su propuesta de prohibir la minería a cielo abierto y la explotación de carbón? ¿El que enreda la pita hasta más no poder con aquello de la transición energética y la exploración petrolera?



Durante años, la izquierda radical, incluida compañías de Petro, hizo oposición semileal y emponzoñó a generaciones con el odio de la lucha de clases y el libelo según el cual el problema son los ricos que cada día son más ricos, mientras los pobres son más pobres. Pues que demuestren que su extrema simplificación es correcta, que demuestren que sus posturas frente a las drogas y los cultivos ilícitos no nos van a convertir en drogodependientes o que el microtráfico no va a disparar la violencia y hacer de las suyas en las regiones.



Sin duda que el papel de la oposición debe ser constructivo, pero también firme en demostrarles que estaban equivocados, que la mejor política social y solución de raíz a la pobreza es la creación de empleo, la facilitación empresarial. Claro, eso no significa que no haya empresarios o gremios miopes, arrogantes o habituados a vivir del ‘cepillo’.



He allí la razón de por qué el tal “Acuerdo Nacional” no pudiera versar sobre el reto de bajar el desempleo al 7 por ciento, con empleo productivo y no con el crecimiento monstruoso del Estado, por qué no pudiera versar sobre el propósito de duplicar exportaciones para eliminar el descomunal déficit comercial. Simplemente, porque su esencia es la demagogia y poco la productividad. Y se engañan igualmente al prometer aumentar aranceles como política, ya que agravarían la inflación y hasta provocarían escasez de algunos bienes y servicios.



Son, pues, innumerables los retos del país como para que unos congresistas entreguistas escurran la responsabilidad con sus electores. Si se quiere avanzar, habrá entonces que pensionar a esa vieja derecha y forjar nuevos liderazgos, con firmas, que sí representen.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

(Lea todas las columnas de John Mario González en EL TIEMPO, aquí)