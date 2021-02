Pecados originales

Resultaba cuando menos curioso que mientras el ministro de Salud de Argentina o el Canciller mexicano se movilizaban presurosos a cerrar acuerdos de compra de la Sputnik V, el embajador ruso lamentaba que Colombia no estuviera interesada en adquirir la vacuna de su país. Podía ser una simple coincidencia, pero el asunto parecía responder a un alineamiento geopolítico en momentos de mayor intensidad de la campaña electoral en Estados Unidos.

En contravía de aquella máxima de Deng Xiaoping según la cual “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones”, el Gobierno tampoco fue diligente en adquirir la vacuna china, la misma con la que Chile inició un plan de inmunización masivo. Aunque Colombia es el tercer país en población y la cuarta economía de América Latina, será el último de la región, de considerable tamaño, en iniciar la vacunación.



Por supuesto que frente a una travesía inexplorada no se puede culpar al Gobierno por todas sus desventuras, pero sus angustias presentes no logran eximirlo del pecado original ligado a su entrega al juego geopolítico o falta de estrategia. Un pecado que somete la voluntad a las pasiones, el intelecto al error, y de allí que se martille en el mecanismo Covax, como buena parte de la solución, sin advertir su falta de financiación, los riesgos de suministro y los arreglos contractuales complejos que podrían dejar a cientos de millones de personas sin acceso a vacunas hasta el 2023, incluido Colombia.



También se olvida —grave error— que la vacuna puede no ser la solución si no está apuntalada con una estricta disciplina social y gubernamental. Al ritmo actual, quienes primero la reciban requerirán de nuevas dosis cuando el país apenas supere umbrales de inmunidad del 50 por ciento de la población, si se tiene en cuenta que la vacunación excederá seguro el plazo de un año. Eso, asumiendo que sea efectiva frente a las variantes emergentes del coronavirus. Recuérdese que se creyó que Manaos tendría una inmunidad colectiva del 76 por ciento y, aun así, el virus volvió a arrodillar la ciudad brasileña.



Es ese mismo pecado original de entrega al frenesí geopolítico, sin visión estratégica, por el que ahora el gobierno del presidente Duque comienza a pagar los platos rotos de su apuesta por Trump en la campaña pasada. Se ha dicho que 'no problem', que Biden fue fundamental para sacar adelante el Plan Colombia o que la relación está a buen recaudo porque es bipartidista. Por supuesto que Biden debe ser un hombre muy por encima de pequeñeces y rencores, pero se olvida que en política exterior hay factores simbólicos que cuentan, y en grado sumo, y que una cosa es Colombia y otra el Gobierno colombiano. Es este último el que ha recibido señales para nada alentadoras, con el riesgo de que la relación con Colombia termine manejada por un funcionario de segundo nivel del Departamento de Estado.



Si en realidad Colombia cuenta como el aliado estratégico, sí resulta extraño que Biden hubiera hablado con los presidentes de Chile, Argentina, México y Costa Rica, mientras que el simbolismo frente al Gobierno Nacional fuera una llamada de Canciller a Canciller.



Claro, a estas alturas ya no se sabe si el pecado original consiste en insistir en los errores o es la simple secuencia del provincianismo colombiano en materia de política exterior. Uno que se ufana de considerar a Colombia como el aliado estratégico de Estados Unidos en la región, sin miramiento de que ese título se terminó canjeando para hablar de problemas y muy poco de soluciones, o uno que aún cree que será vital en la solución al problema venezolano, cuando el régimen del vecino parece cada vez más atornillado. Tal vez el único consuelo es que algo de tiempo queda, si se deciden corregir.



JOHN MARIO GONZÁLEZ