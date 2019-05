¿Para dónde va el Gobierno?

Excepto que fueran rechazadas sin ningún contencioso, real o aparente, las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP iban a llegar a manos de la Corte Constitucional para su examen final, lo que incluye verificar si eran de inconveniencia o inconstitucionalidad y si el trámite del Congreso cumplió con los requisitos.

Pero llegaron de la forma más conveniente para que ratifique su jurisprudencia, con una sólida mayoría de congresistas que las rechazaron. ¿Que si fue absoluta o no en el caso del Senado? La misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado en el sentido de que “la mayoría absoluta hace referencia a la mitad más uno de quienes pueden ejercer el voto” y que cuando se aplique la sanción de la silla vacía, en caso de delitos contra la participación democrática del artículo 134 de la Constitución, se genera forzosamente la reducción del número de integrantes de la corporación. Es decir, ni Aída Merlano ni Iván Márquez pueden contar como integrantes del Senado y, en consecuencia, 47 es la mitad más uno de 92. Incluso de 93, porque la mayoría absoluta “es el número entero inmediatamente superior a la mitad de los votos”.

Una segunda interpretación es la de un gobierno muy mal aconsejado, pero que tampoco tiene control de su bancada en el Congreso. FACEBOOK

TWITTER

Pero la juridicidad de los hechos poco importa cuando el Gobierno, y de paso el país que conduce, están trajinando por caminos peligrosos y resbaladizos, en los que la ley es desplazada como un mero apéndice del criterio político, por equivocado que pueda ser. Por eso, tampoco hay lugar a preguntarse si los asesores jurídicos de los ministerios de Defensa y Justicia y de la Presidencia, que prepararon las endebles 46 páginas de las objeciones, tienen alguna responsabilidad.



En clave política, el desgaste del trámite de las objeciones y, en general, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene varias lecturas, en las que no se trata de un simple desencuentro en la rutina congresional ni hay antecedentes en la historia reciente del país. Ni siquiera en los gobiernos de Barco, que al inaugurar el esquema gobierno-oposición contaba con mayorías liberales, ni Samper ni Pastrana, a pesar de que fugazmente les hubieran planteado la revocatoria del mandato.



Una primera lectura es la de un gobierno que minimiza el papel del Congreso y se siente confiado en que su éxito está atravesado por factores distintos a aquel, tales como la recuperación económica, una posible caída de Maduro o los golpes a las bandas criminales y el narcotráfico. En esa perspectiva parece inscribirse el que el Gobierno, a pesar de los hechos, salga a reclamar un triunfo en el trámite de las objeciones.



Una segunda interpretación es la de un gobierno muy mal aconsejado, pero que tampoco tiene control de su bancada en el Congreso. Como dice Roy Barreras, ha perdido el juicio y la razón y hunde sus propios proyectos, y es capaz de provocar la reacción en un partido sin iniciativa, sin luz propia, que no quiere tropezar contra nada como el Conservador, pero que está cansado del maltrato del Gobierno.



Y una tercera lectura es la de un gobierno que le interesa crispar y polarizar los ánimos porque le representan una popularidad mínima segura, la que combina con una estrategia de consolidación de su propio partido de cara a las elecciones regionales próximas. El problema es que si el Centro Democrático no revalida el 20 por ciento de la representación congresional que tiene, esto puede leerse como una derrota y en ese momento cualquier pacto o llamado al consenso puede salir muy caro. Lo peor es que las acciones del Gobierno pueden tener de las tres lecturas y eso sí sería arriesgado, no solo para el Gobierno, sino para la suerte del país.