Del cuero salen las correas. Por eso era casi un despropósito esperar que un gobierno que se conduce sin norte y sin liderazgo acertara en la escogencia de nuevos ministros. Fiel a su estilo, el presidente Duque prefirió el titubeo y dar palos de ciego.

La diferencia es que antes podía, al menos, promulgar cierta verticalidad de su gabinete. Ahora optó por pactar con la politiquería. Porque si bien la designación del nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz, es un tremendo acierto, de un hombre serio y que conoce el sector, no pasa lo mismo con Ángel Custodio Cabrera.



Más allá de lo que se ha dicho de las fiestas o su utilización de las madres comunitarias, al nuevo Ministro del Trabajo hay que preguntarle: ¿manejó –sí o no– a su antojo la Supervigilancia en el gobierno anterior? ¿Cuáles eran sus fichas allí? ¿Qué pasó con el escándalo de corrupción del cartel de los blindados y los trámites por los que salió el Superintendente en febrero de 2017? ¿En qué se invirtieron los 23.000 millones de más que anualmente pusieron a pagar a los vigilados?



Si el objetivo de Duque era obtener mayorías en el Congreso y despejar la incertidumbre política, lo que logró fue ahondar la división en el partido de ‘la U’ con un personaje que, además, hace rato juega en el Centro Democrático y que, se comenta, eligió concejal de Bogotá en este partido.



Pero si lo de Cabrera fue una chapuza, la designación de Rodolfo Enrique Zea en el Ministerio de Agricultura no queda claro. Porque si lo que se vive en el sector agrícola es una verdadera crisis exportadora, no parece que Zea tenga el liderazgo y la mentalidad empresarial para sacar al sector de la postración. Es más, sería de los pocos ministros en la historia que acceden al cargo con experiencia en solo dos entidades. Una fue Fiduagraria, el último año, su única untada agrícola, con un desempeño por demás regular, y la otra Findeter, donde estuvo toda su vida profesional.



Antes que certidumbre con los nuevos ministros, lo que luce en el horizonte son tiempos difíciles y vientos huracanados. Porque no es solo una reforma pensional y laboral que el Gobierno se propuso aprobar, aunque hubiera repetido de mil maneras que no las presentaría, sino que, excepción hecha de un mediano desempeño económico, el Gobierno no pega ni una. Lleva un año prometiendo volver a la aspersión aérea, pero la verdad es que no sabe para dónde va en materia de sustitución voluntaria y lucha contra los cultivos ilícitos, más allá de exponer a los erradicadores manuales. A marchas forzadas pierde gobernabilidad en los territorios, donde han crecido los grupos al margen de la ley, al punto de que se volvieron recurrentes los hostigamientos y atentados a las estaciones de Policía, el Catatumbo está sitiado, el Eln ‘decreta’ un paro armado y las disidencias continúan su recomposición.



Y el Gobierno promete exportaciones y empleos por millones, una vez más, como si el Plan de Desarrollo no hubiera sido una promesa, por ley, que incumple en forma protuberante. Por eso, con tasas de desempleo anualizadas superiores al 10 por ciento y una movilización social que puede sobrevenir recargada, será necesario más que los lugares comunes de la nueva ministra del Interior, Alicia Arango, para aprobar la reforma laboral y pensional. Se requerirán muchos botes de mermelada para alinear las mayorías de ‘la U’. Claro, en un gobierno que en todo caso ya le incomoda aquello de la austeridad y que terminó por pactar con lo peorcito de la politiquería.

JOHN MARIO GONZÁLEZ