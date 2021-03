Los candidatos del disparate

Era inevitable y sin duda parte del folclor de la democracia las candidaturas que, sin ningún chance real, solían colorear las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cómo no recordar a Regina Betancourt de Liska y su escoba, al cantante Mario Gareña o incluso a Guillermo Nanetti Valencia o al torero Rodolfo Rincón Sosa, el ‘Tunjo’?

Aunque no me correspondió su época, el más pintoresco de todos fue sin duda Gabriel Antonio Goyeneche, que proponía ponerle marquesina a Bogotá, y quien falleció en 1978. Goyeneche ejercía un proselitismo sincero, era hábil con el discurso y se hacía querer de los estudiantes, al punto de que lo ayudaban para sostener su frugal estilo de vida.



Más allá de los absurdos e inviabilidad de sus empecinamientos, en la mayoría de estos destacaba su candidez y romanticismo. Definitivamente, eran otros tiempos, en los que había una media de cinco candidatos y no más que dos o tres con una posibilidad efectiva. Además, había unos maltrechos partidos que otorgaban algunas certidumbres y que podían soportar 10 excéntricos sin pulverizar la democracia.



Todo eso cambió, me temo que para mal. Se tiró por el desaguadero lo poco bueno que existía, con cambios abruptos o vocación de inconstancia que privan al elector de conocimiento y confianza en las reglas de juego, con amplia porción de la población al margen de las organizaciones emergentes, muy al estilo de la Venezuela de los años 80 y 90.



Eso sí, se multiplicaron los Goyeneche, pero sin idealismos y sin harapos. Ahora son adiestrados oportunistas, indolentes o auténticos tramadores a los que nada les importa que el Estado moderno sea cada vez más complejo y, por ello, imprescindibles las condiciones para gobernar. Cualquiera ya se cree con el palmarés y la legitimidad para ser presidente, en un deslustre de la otrora figura, por lo que el 2021 va camino a romper récords en materia de precandidaturas. Me pregunto, ¿cuántos de los cerca de 40 o más precandidatos que se han anunciado tienen las condiciones de estadista?



A diferencia de antaño, muchos de los disparatados aspirantes ocupan posiciones de representación, aunque debieran hacerlo a nombre del partido del ridículo. O si no, habría que preguntarse, ¿a qué horas el senador Carlos Felipe Mejía creyó que tenía las condiciones para ser presidente? Es que se quemaba para diputado de Caldas hasta que tuvo la chiripa de ser jalonado por el expresidente Uribe, en una época en que era dador de curules, en uno de aquellos golpes de suerte como el que le correspondió a Iván Duque.



Pero no es solo el senador Mejía, quien posiblemente crea que manotear y tratar con displicencia a sus paisanos otorga condiciones. La senadora Sandra Ortiz, del partido Verde, también lo acompaña en aquellas candidaturas del disparate. Ella lleva siete años en el Congreso, pero resultaría tal vez imposible reconocerle un debate de alguna trascendencia. Si lo que pretende es ser gobernadora de Boyacá o alcaldesa de Tunja, debiera entender que ha estado en un notable escenario, el Congreso, y lo está desperdiciando.



A qué hora la hegemonía del partido Verde en Boyacá arrojó una gesta con tres próceres, incluido el exgobernador Jorge Eduardo Londoño y otro que se fue a hacer un cursito a España, que en época de pandemia son virtuales, pero querrá regresar con pose de estadista. Pero como la lista es larga, piénsese nada más en el estrafalario exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.



Claro, el asunto no es exclusivo de Colombia. Hasta en Estados Unidos los hay, como el exguitarrista de The Eagles Joe Walsh, quien se presentó a la campaña electoral de 1980 con el lema ‘Gasolina gratis para todos’. La diferencia es que en Estados Unidos tienen un sistema de partidos fuerte y no les prestan atención ni los medios de comunicación, mientras que en Colombia los partidos están hechos chicuca, se perdió legitimidad y hay candidatos, como el camaleónico Roy Barreras, dispuestos a sumar su disparate con otros disparates.



JOHN MARIO GONZÁLEZ