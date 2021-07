Las sombras de Petro

Como si fuera el presagio del ‘Petrovideo’, el 14 de noviembre de 2018, Diosdado Cabello señaló en su programa ‘Con el Mazo Dando’ que Petro es un guabinoso, un ñame pelao en un tobo de agua, que nadie lo agarra. En otras palabras, un traicionero que solo piensa en sí mismo y que no asume responsabilidad. El segundo hombre en importancia en la revolución bolivariana agregó: “Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden”. Fue curioso que entonces Petro respondiera como mansa paloma, como si Cabello tuviera fundados motivos para acusar.

Aunque eso de actuar como guabina no ha sido solo con los chavistas. En marzo pasado dijo que la última vez que estuvo en Venezuela fue en 2006. Claramente mintió porque acompañó el funeral de Hugo Chávez el 8 de marzo de 2013, donde señaló que “el espíritu chavista persistirá a lo largo de los años”. Y al menos una vez más, el 5 de marzo de 2016, cuando trinó para decir que entró a un supermercado en Caracas y encontró los anaqueles llenos. Claro, se trataba de una abundancia selectiva, pues era Automercados Plaza, ubicado en la zona más privilegiada de Caracas, como lo registró el portal LaIguana.TV.



Pero lo que podría ser delicado en el futuro es que el régimen venezolano tenga soportes de ese pedido de apoyo. Por eso contacté con Diosdado Cabello y le pedí detalles de su afirmación, y mandó a decir que qué quería exactamente. Le insistí en qué detalles de tiempo, modo y lugar dieron origen a su acusación.



Aunque aún espero la respuesta, el capítulo Venezuela en el caso Petro no está cerrado y arroja muchas sombras, al igual que el ‘Petrovideo’, a pesar del chapucero concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un órgano que sorprende por sus desmañadas resoluciones, como la que se presta para una lavada de cara del ‘Petrovideo’ con la excusa del archivo, en febrero pasado, de una supuesta investigación. Las razones son numerosas. En primer lugar, se entiende que la facultad sancionatoria del CNE por ese particular caducó hace dos lustros y medio, pero, por lo mismo, no debieron abrir una mímica de investigación. En segundo lugar, menos debieron acumular esa supuesta indagación con otro ademán de pesquisa sobre la financiación de la campaña de Petro de 2018, dos hechos con 14 años de diferencia.



Si una delgada conexión existió entre ambos eventos eran dos pagarés, a favor de Blanca Azucena Mendoza, encontrados en el allanamiento de la Fiscalía a la residencia de Juan Carlos Montes y su esposa, Yadira Moreno Jerez, en diciembre de 2018, aunque al CNE no se le ocurrió tirar el hilo de allí. Recuérdese que Juan Carlos Montes fue con su familia en el 2014 a chantajear o refrescarle la memoria al alcalde de Bogotá en su oficina, le mostró el video y le dijo: “¿Corrupto tú o corrupto yo?”, como consta en su declaración en la Fiscalía a la que tuve acceso y que reveló Semana. Las causas, según Montes, fueron su declaratoria de insubsistencia y las displicencias de Petro, aunque la conminación rindió frutos porque el alcalde lo volvió a nombrar, esa vez en el IDRD.



En cualquier caso, ¿cómo es que la esposa de Montes le recomienda a Blanca Azucena Mendoza prestar dinero a la campaña de Petro en 2018? Queda la duda de si son masoquistas o hacen buenos negocios.



En tercer lugar, el colmo y la desidia del CNE, que hace daño, es que termina por obtener el testimonio o la burla del arquitecto Simón Vélez solo 23 meses después, el pasado 22 de diciembre. Respondió en dos renglones que no efectuó aportes a la campaña presidencial de Petro de 2018, cuando era vox populi que se trataba de un hecho del 2005. Claro, tanto empeño ponía el magistrado ponente, Pedro Felipe Gutiérrez, que estaba de vacaciones. Para rematar, hasta las decisiones de la resolución contienen yerros. Así que Petro puede decir hasta misa, pero lo cierto es que es un hombre de sombras que en Colombia ya no quieren investigar. Paradójicamente, Diosdado Cabello pudiera arrojar luces.



John Mario González