Las angustias de Dilan

Dilan Cruz tiene apenas 18 años; hoy se debate en la mayor de las angustias del ser humano, como debe ser batallar entre la vida y la muerte. Debió haber cometido el pecado de estar perdiendo la fe, como ocasionalmente nos ocurre a algunos colombianos, para tener el arrojo de protestar y recibir la descarga del uso desmedido de la fuerza.

Aunque son tantas las tragedias, las laceraciones y las carencias de nuestra alma nacional, Dilan no puede estar exento de culpa. Cometió la trasgresión de sentir angustia por su futuro y el de su familia. Y, peor aún, no sintió regocijo por el hecho de que la economía esté creciendo al 3,1 por ciento, aunque no le dijeran que somos el infausto país que tiene que resignarse, por siempre, a una de las tasas de desempleo más altas de América Latina.



Claro, es un imberbe, así que estaba obligado a creer la narrativa oficial. La del sano y prudente manejo macroeconómico que nos ubica como la niña bonita de América Latina, así crezcamos menos que en el segundo quinquenio de los años 80. En aquel entonces decíamos lo mismo y estábamos incubando la peor crisis del siglo XX colombiano.



Pero no fueron sus únicas imprudencias. Incurrió en el desafuero de dejarse contagiar de ese resplandor, de la esperanza que desata la inmensa muchedumbre que recorrió las calles capitalinas el 21N y de los pueblos más recónditos de nuestra atribulada patria, de ese histórico cacerolazo.

No puede pretender Duque que la Fuerza Pública le resuelva un problema social; no está ni fue diseñada para eso FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo así que reclamar un líder capaz de interpretar el malestar nacional y que sepa encauzarlo? ¿Cómo se atrevió Dilan a cuestionar la autocomplacencia y la ceguera del poder que desoye el mundo exterior porque, se dice o sugiere, está lleno de inconscientes y vándalos?



Si quería evitar el riesgo de sufrir la arbitrariedad que alienta la soledad del poder, cuando se ejerce mal, debió sentirse conforme con la versión de la insignificancia de 207.000 colombianos que salieron a marchar. No importaba que fuera un claro insulto a la inteligencia. Su obligación era creer que no se trata de jóvenes con manifestaciones espontáneas, sino que hay un complot de organizaciones de alto poder y politiqueros interesados en desestabilizar. Es que lo dice el mismo que hace alarde de sensibilidad social cuando se refiere a Soacha como un hueso, el mismo que tendría Duque que evitar si quiere comenzar a desactivar el enojo popular.



Dilan tenía que entender que se trata de problemas acumulados, como dicen muchos. Está muy joven para intuir que los ciudadanos también votaron por el que parecía otro acumulado, el del buen gobierno, pero que era una mera ilusión, la efímera bonanza de las materias primas que le sirvió a Uribe para catapultarse como el refundador de la nación y elegir a Duque presidente.



La insolencia puede ser castigada hasta con la vida. Por eso hay quienes prefieren no reclamar por la mala gestión, las apuestas sin salida del Gobierno, el desprecio del consenso que deja el camino despejado para repartir contratos entre los amigos o los etéreos llamados al diálogo nacional, que hacen recordar las propuestas de los congresos nacionales del Eln.



No, así luzcamos equivocados como Dilan, hay que decirle a Duque que un diálogo con alcaldes no sobra, pero es un esguince. ¿Acaso cree que su terquedad no tendrá consecuencias esta semana en el Congreso? Es lamentable por quienes sufrieron el pillaje de los salvajes, porque los hubo, y el paro en la actividad económica de quienes tienen que pagar la renta de locales y a sus trabajadores, pero el malestar nacional no se reduce al vandalismo. No puede pretender Duque que la Fuerza Pública le resuelva un problema social; no está ni fue diseñada para eso. Si no comprende, no actúa pronto y habla con los partidos y los organizadores de la movilización, el problema ya no serán los desacuerdos, sino su propia continuidad. Hasta los empresarios lo van a entender.