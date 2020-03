¿La súper-Claudia?

Si de encontrarlas se trata, claro que el Gobierno Nacional ha tenido fallas en el manejo de la crisis del coronavirus. Aún no entiendo cómo al principio casi que se limitaron al lavado de manos. En lo económico, desde mediados de enero, y no solo hace dos semanas, las bolsas y los mercados viven horas dramáticas, cuando, con el cierre de la provincia industrial de Hubei, surgió el temor por la interrupción en la cadena mundial de suministros. Bastaba con figurarse la sacudida de Tailandia en 1997 y el origen de la crisis asiática para darse cuenta de la vulnerable estrategia de vivir al debe en la que estamos hace años, facilitada por el sobreendeudamiento mundial y tipos de interés ultrabajos.

Pero más allá de eso, lo que sucede con el presidente Duque es lo que sentencia el popular adagio de al caído caerle. No solo son escándalos como el de la ‘Ñeñepolítica’, los errores en el manejo de un escenario desconocido, la escasa gobernabilidad, sino también el excesivo afán de protagonismo de ciertos mandatarios locales en aras de su propio logro político.



No terminaba de confirmarse el primer caso de coronavirus en Bogotá cuando ya aparecían notas en medios cercanos a la alcaldesa Claudia López destacando su liderazgo y diciendo que el presidente Duque se preocupaba por las pérdidas y los empresarios. Lo que no se menciona es que a la alcaldesa, que enarbolaba en campaña que si el crimen no duerme, la justicia tampoco, se le dispararon los homicidios un 21 por ciento entre enero y febrero, al pasar de 141 en 2019 a 171 en el 2020.



Ese deseo de emular y querer demostrar que tiene más ‘pantalones’ que Duque no le hace bien a nadie. Ahora resulta que la alcaldesa prefiere la irresponsabilidad fiscal, y que por esa vía huyan los capitales y el país se quiebre, a la optimización de recursos del Estado. Es muy popular decir que no den recursos a bancos y empresas, pero no me quiero imaginar qué hubiera sido de la economía estadounidense si en la crisis de 2008-2009 Obama hubiera procedido con la receta de Claudia López.



Es que es muy distinto manejar un país a una ciudad como Bogotá, en la que buena parte del problema, al menos inicial, se resuelve con un traslado presupuestal de las que eran sus boyantes finanzas. Pero que no se engañen los mandatarios locales porque infortunadamente sus borradores de planes de desarrollo tendrán que rehacerse, el desempleo se disparará y recibirán menos transferencias.



Hay unos planes que desde los mismos borradores están desfasados, como el de Bogotá, que dice que la red de metro regional será eje estructurador de la experiencia de viaje. Es hasta humorístico para un metro que la misma alcaldesa anunció que no se entregará en el 2025, quizás ni en el 2028, y que por la fuerte devaluación y las dificultades económicas podría enredarse del todo. Lo mismo que puede ocurrirles al proyectado Regiotram de Occidente y a un sinnúmero de otras obras que, sin siquiera meditarlas, se anunciaron con bombos y platillos, como la extensión del metro hasta la calle 100 y hasta Suba y Engativá, o el Tren del Norte.



Este momento, como ninguno, exige trabajar unidos en una forma sin precedentes. Por eso, no hace bien ni los personalismos ni que nos gastemos todos los cartuchos con todos los anuncios el primer día porque es posible que los desafíos y el confinamiento puedan ser prolongados. Qué bueno que los alcaldes se ocupen a tiempo de la crisis alimentaria que se puede desatar, de los hogares de ancianos y de los miles de indigentes en las calles, como los 10.000 o 15.000 que hay en Bogotá. La alcaldesa López prometió comida y abrigo a todo el que lo necesite. Es bueno afanarse por cumplir porque no se trata solo de anunciar.



John Mario González