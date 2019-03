La inocua tarea de tumbar una muralla

¿Por qué el gobierno actual, que deviene del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, prometió que los acuerdos de La Habana no serían una ‘burla’ e hizo campaña para introducirle modificaciones, no ha sido capaz de cambiarles ni una coma? Buena parte de la respuesta, que devela los vaivenes del Gobierno, está en que, a pesar de las falencias de los acuerdos, su arquitectura jurídica es vigorosa, diseñada a partir de los actos legislativos 1 de 2016 y 1 de 2017, y, por momentos, magistral. Como inmejorable ha sido el papel de la Corte Constitucional, con sentencias como la C-080 de 2018, que, en 980 páginas muy bien hilvanadas, declaró la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Es contra esa muralla jurídica contra la cual se estrellan los propósitos de reforma del Gobierno de los acuerdos de La Habana, y ahora las 6 objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Duque fue elegido para construir sobre lo construido, y lo que no le perdonaría el país, ni siquiera él mismo, es que se dedicara los cuatro años al escapismo FACEBOOK

TWITTER

Pero eso parece no entenderlo el presidente Duque, o está muy mal asesorado, porque de las frágiles argumentaciones de las 46 páginas de las objeciones se deduce que era mejor no objetar, así fuera tentador el doble discurso para satisfacer en simultánea a los radicales. Lo que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 fue básicamente reiterar el acto legislativo 1 de 2017 y sentencias previas, como la C-025 de 2018, en la que la Fiscalía tuvo ocasión, incluso, de presentar sus alegatos, a propósito, por ejemplo, de la objeción sobre la suspensión de las diligencias judiciales en la justicia ordinaria de los postulados a la JEP. Es que, de lo contrario, la persona responsable debería enfrentar dos investigaciones a la vez.



Claro que antes que reconocer atributos, el Gobierno ha preferido el escapismo con la presentación hábil de reformas constitucionales, con posibilidades de efectos hacia el futuro, y de objeciones sin mayor futuro. Y aunque ahora insistan, en una especie de ramo de olivo, que se está a solo seis artículos para lograr la ley estatutaria de la JEP, el doble juego no solo no lo favorece internacionalmente, crea incertidumbre en las bases de los reinsertados, sino que es contradictorio con un gobierno que mira con desdén al Congreso y recarga la agenda legislativa, que ya venía abigarrada con un plan de desarrollo que parece una miniconstituyente. Ahora deberá emplearse a fondo para no sufrir una contundente derrota.



Insisto, el proceso de paz tuvo muchas fallas. Por ejemplo, tiene razón Salud Hernández-Mora cuando critica al expresidente Santos por el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Solo la ingenuidad podía soslayar que el punto 4 de La Habana se iba a convertir en un estímulo para la siembra de coca al por mayor. En eso se reparten pecados los exnegociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, así como el exconsejero Rafael Pardo, que, además, tiene la osadía de decir que “la sustitución fue destacada como exitosa por el secretario general de la ONU”. Pero no solo eso, también los planes de desarrollo con enfoque territorial, del pasado y el actual gobierno, son un completo fracaso. Una lista de mercado, un chorizo, como diría Ortega y Gasset, de ocurrencias a las que lo único que les da contexto son los títulos y un diagnóstico de dos páginas, en cada uno, que se podría construir con Wikipedia.



Pero el presidente Duque fue elegido para construir sobre lo construido, y lo que no le perdonaría el país, ni siquiera él mismo, es que se dedicara los cuatro años al escapismo y a meter un elefante por el ojo de una aguja para, al final, entregar un país incendiado, o más conflictivo que el que recibió.