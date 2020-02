La arriesgada apuesta de Cambio Radical

Finalmente va a ocurrir lo que tenía que ocurrir; que, por mucho que se recrimine el papel de los partidos y los políticos, era caprichoso pretender gobernar con una minoría en el Congreso. Que confundir ‘mermelada’ con representación era mero populismo que terminó por lesionar la gobernabilidad y la agenda legislativa.

Las preguntas ahora son: ¿por qué ingresa Cambio Radical al Gobierno? ¿Cuál es su apuesta? ¿Le conviene a Germán Vargas después de recuperar posibilidades presidenciales vía la independencia y la crítica? ¿Qué opciones tiene frente a la situación del país?



Para empezar, el escenario es más difícil si se excluye al partido de ‘la U’. Sería así una mayoría exigua, a la que le puede aparecer grietas con los no pocos uribistas inconformes y los conservadores que aspiran a un mejor tratamiento. Un posible dolor de cabeza para el Gobierno, con una robusta bancada de liberales independientes y de oposición.



Aunque la entrada de Vargas Lleras al Gobierno parece ir en contravía de la movilización social de los últimos meses, su decisión puede ser una jugada a tres bandas en la que el poder burocrático sea lo menos significativo. Y razones hay varias. En el espectro del centro y la centroizquierda son mínimas las posibilidades de Vargas Lleras, además de estar copado de precandidatos presidenciales. En segundo lugar, el exvicepresidente entiende que ya no es el único patrón de Cambio Radical y que puede serle muy costoso mantener un pulso con la casa Char y el Gobierno.



La estadística electoral también emerge como soporte de su decisión. Aunque en una lectura inicial, algo bogotana, se dijo que el país viró hacia la centroizquierda en las pasadas elecciones de octubre, lo cierto es que entre el Partido Liberal y los partidos de centroderecha obtuvieron casi el 50 por ciento de la votación a concejos en todo el país. Los de centroizquierda alcanzaron cerca del 20 por ciento de la votación, y un 30 por ciento fueron de amalgamas cívicas difíciles de determinar.



Así, la apuesta de Vargas Lleras puede ir en la dirección de convertirse en el referente de la centroderecha, una más sensata; de árbitro del éxito de la agenda legislativa, como lo fue en la aprobación de la ley de crecimiento, y en factor de recuperación de algún margen de gobernabilidad del presidente Duque. Ese crédito, se diría, lo puede poner muy por encima de cualquier aspiración de Carlos Holmes, Paloma Valencia o Rafael Nieto, quienes corren el riesgo de que les pase lo mismo que a los candidatos conservadores al término del gobierno de Pastrana.



La ventaja de Vargas Lleras es que, en todo caso, puede apostarle a una convergencia en el 2022 entre Cambio Radical, el liberalismo y ‘la U’. Ante la falta de candidatos presidenciales liberales visibles, la estrategia casi que pareciera una distribución de roles entre Vargas Lleras y César Gaviria para cubrir tanto el flanco de la centroderecha, el centro y la izquierda, y no dejar el escenario solo a los caracterizados partidos de izquierda.



Pero como toda estrategia tiene sus riesgos, los de Vargas Lleras no son menores. Puede terminar por no fidelizar ni a la derecha ni a sectores de centro y, en cambio, proyectar ambigüedad como lo hizo al final del gobierno Santos cuando quiso tomar alguna distancia en temas de paz. La maniobra en ese momento fue contraproducente.



En últimas, el riesgo también está en que Germán Vargas y Cambio Radical carguen con la cruz de la impopularidad del Gobierno y este, como dice María Fernanda Cabal, se quede sin opinión y sin gobernabilidad.



John Mario González