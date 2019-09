El fenómeno Quintero

Los tiene ‘empañicados’, literalmente asustados, incluido a Uribe. Y no es para menos. Obtener la alcaldía de Medellín no es solo la alcaldía de Medellín. Simbólicamente, les puede ayudar a salvar la honrilla en las elecciones de octubre y, al contrario, una nueva pérdida, después de la de Juan Carlos Vélez en el 2015, sería la cereza del pastel de lo que se avizora como una derrota del uribismo.



En este caso no habría atenuantes. Iván Duque obtuvo el 72 % de los votos en Antioquia y Medellín en la segunda vuelta presidencial, frente a escasos 21 % de Gustavo Petro. Es que Antioquia es proempresarial, así de simple. Eso pudo hacerles creer que la elección del exsenador Alfredo Ramos Maya estaba casi cantada.

Pero cometieron un primer error. Creyeron que irían a obligar a toda la derecha a acompañar a Ramos Maya, cuando la candidatura la definió solo el Centro Democrático, y ni siquiera todo. Además, se quedó por fuera Juan Carlos Vélez, que volvió a repetir candidatura, y Santiago Gómez, cercano al alcalde Federico Gutiérrez y apoyado, dicen en Medellín, por el sector de los Paolos del Centro Democrático. Es decir, la centroderecha atomizada.



Eso es menor, no obstante, frente al fenómeno en sí de Daniel Quintero, una historia de echao pa’lante, inteligencia, sacrificio y éxito. Y ahí Uribe cometió el segundo y grave error. Al verlo crecer como espuma en las encuestas creyó que le funcionaría acudir al manual para estigmatizarlo y lo acusó de ser “agente” de Petro, por haber apoyado al candidato de Colombia Humana en segunda vuelta presidencial. La verdad es que Quintero lo que apoyó fue el proceso de paz, y así lo graficó al decir que “voté por Humberto de la Calle y habría votado en segunda vuelta por un sándwich de jamón y queso si defendía el acuerdo de paz.” Quintero es de derecha, proempresa; aspiró muy joven al Concejo de Medellín por el Partido Conservador, aunque hizo bien en no quedarse haciéndole fila india a los amigotes de Pastrana.



Ese no es su talante, pues tuvo que dejar la universidad para trabajar en la calle como vendedor ambulante con sus hermanos al morir su joven madre. Por cuenta de un computador que ella le regaló, aprendió a diseñar 'software' y de ahí su gusto por las redes sociales y su muy temprana y exitosa empresa Intrasoft. Estudió en la Universidad de Boston y Harvard, fue viceministro de las TIC en el gobierno Santos y le dieron la Orden del Zurriago al ejecutivo antioqueño del año, aunque ahora los ‘empañicados’ quieran mostrarlo como bogotano. Lo mismo que hicieron con Fajardo cuando estuvo unos años como profesor en la Universidad de los Andes, con quien tiene la suerte de compartir la buena pinta o el 'good-looking', lo que tiene revolucionado el voto femenino en Medellín.



Pero todo parece indicar que los ataques que los mismos partidos se comprometieron a excluir, en una campaña violenta, se les están devolviendo como un bumerán. Uribe no vio más camino que bloquear en Twitter a Diana Osorio, la esposa de Quintero, cuando le dijo: “Con el corazón le pido que con sus palabras imprecisas no incite a una división que desata violencia. Daniel no es agente de nadie; Daniel es mi esposo y papá de dos bebés. Cuide y respete su vida desde la primera forma de violencia: el lenguaje”.



Así, el fenómeno Quintero no solamente puede lograr la alcaldía de Medellín, ser el símbolo a destacar de una campaña, hasta ahora, insípida, sin historias audaces y emblemas de esperanza, y convertirse en la efigie de una derrota del uribismo. También puede demostrar que ya está lista la siguiente camada de líderes del país, independientes, que se hacen sin tener que cargarles la maleta a los jefes.



JOHN MARIO GONZÁLEZ