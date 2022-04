El autoengaño

La izquierda chilena es, en cualquier caso, un referente muy destacado para la izquierda colombiana. Claro, para lo que mediáticamente convenga, porque, en materia de propuestas, el joven presidente Gabriel Boric debe ser para el Pacto Histórico una especie de infiltrado conservador o reaccionario.



Si se revisa, por ejemplo, el capítulo minero del “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad”, abundan expresiones como dar mayor valor agregado tanto al cobre como a los subproductos, optimizar la exploración minera y posicionarla como ejemplo, habilitar encadenamientos productivos y movilizar empleo en todos los rubros asociados.



Mientras tanto, en un delirante contraste y desprecio minero y empresarial, en el programa de gobierno “Colombia, potencia mundial de la vida” se asegura que “se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales (sic)... No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, pág. 17.



Eso significa, ni más ni menos, acabar con los cientos de miles de empleos directos e indirectos del carbón de La Guajira y el Cesar, de sus cadenas de suministro que impactan los precios de la energía y hasta de los granos. Asimismo, equivale a liquidar la explotación del níquel de Córdoba y de parte del hierro de Boyacá.



Si fueran sensatos, hablarían de conminar el pago de regalías o de revisarlas sin ahogar la competitividad del sector. Pero en la crisis energética mundial es absurdo emprender una persecución política contra un sector que, como el petróleo, el carbón y el ferroníquel, aportó el 48 por ciento de los 41.221 millones de dólares de exportaciones de 2021. Como si el país no hubiera tenido el año pasado un déficit descomunal de la balanza comercial de 20.000 millones de dólares. Gracias a que el precio del carbón se quintuplicó en dos años, sus exportaciones casi doblaron los 3.091 millones de dólares del café en 2021 y sus regalías posiblemente superen las del petróleo.

Habría que preguntar si el hostigamiento contra el sector extractivo implica también la expropiación, hasta dónde los contratos a 20 o 30 años serían burlados o cuánto costarían las demandas al Estado. Tal grado de necedad solo parece explicable a la luz de una filtración de la realidad con promesas imposibles de cumplir.



Un programa de gobierno que, vaya felicidad, acaba con el desempleo por decreto, pues “el Estado actuará como empleador de última instancia a quienes... no encuentran empleo en el sector privado” (pág. 26). ¿Cómo no se había ocurrido antes?



Como se trata de hacer superlativa la ilusión colectiva, por eso se impulsará la banca pública con intereses bajos o condonables, financiación de la nómina y descuento en servicios públicos (págs. 21 y 26). Igualmente, todo serán pactos con la economía popular y alianzas público-populares y a los cultivadores de coca no se los perseguirá. Al contrario, se les garantizarán ingresos y precios justos y pago inmediato con cargo a la obligación de compra de las grandes cadenas y la industria alimentaria (págs. 50, 51 y 37).



Por si fuera poco, habrá entrega de mercados desde el primer día, el sistema de salud será único, público y universal sin dependencia de la capacidad de pago ni de la rentabilidad económica (pág. 37) y se reconocerá la pensión, sin aumentar la edad, que asegure una vida digna a todas las personas, incluidos los adultos mayores que no pudieron cotizar.



El único inconveniente es que el ensueño de un programa fraguado con un lenguaje místico, bucólico, sin cifras ni ninguna meta concreta ni línea de base, tiene un costo y por eso se requiere de la toma forzada o nacionalización del ahorro privado de los fondos de pensiones y de cualquier ganancia ocasional. O si no, ¿cómo se financia tanta belleza? Y de ahí el consecuente problemita de semejante delirio y es que la inicial nacionalización termina en expropiación de las pensiones y de todas las rentas cuando, por la fuerza de la devaluación e inflación galopante, ningún ingreso alcance para comer ni para huir del país. Es que sencillamente es imposible, es un autoengaño, pretender vivir sabroso y, al mismo tiempo, perseguir a las empresas.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

