Dos pájaros de un tiro

Una consecuencia natural de la disparada que traía el candidato predilecto de la izquierda radical es que, a diferencia de 2018, las consultas populares para la escogencia de candidatos presidenciales iban camino de perder cualquier atractivo. Nadie con sus cinco sentidos se siente en principio tentado a participar en una consulta con escasas posibilidades de atraer votantes.

Por esa vía existen dos grandes riesgos. El primero es que se deje el camino expedito para el arribo de un presidente antisistema, de aquellos dispuestos a ganar elecciones para luego destruir la famélica democracia desde adentro. El segundo es que en marzo próximo logren por primera vez una mayoría congresional contestataria, aversa a cualquier entendimiento, que siente las bases para un bloqueo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que tantas veces ha sido factor de ingobernabilidad o de quiebre de la democracia en América Latina.



Recuérdese que aspiran a 55 curules en Senado y 86 en la Cámara. A lo que hay que sumarles 16 o la mayoría de curules de víctimas, las de los Comunes y no pocas de la Alianza Verde y el Partido Liberal con veleidades comunistas.



Pero tal vez una de las pocas buenas noticias que dejó el paro o intento de golpe reciente es que pudo quebrar dicha tendencia de opinión. A partir de ahora, las consultas populares de marzo se revalorizan como una oportunidad para matar dos pájaros de un solo tiro. Esto es, para crear una opción presidencial seria que derrote el germen del autoritarismo y asegurar mayorías en el Congreso.



Dejar entonces que la izquierda radical celebre en solitario su consulta popular el día de las elecciones legislativas sería un auténtico suicidio. Sería dejarles en bandeja la mayoría congresional y posiblemente la presidencia. De la misma forma, puede ser un error si el Centro Democrático se precipita a ungir a Óscar Iván Zuluaga. No porque no tenga las credenciales, que las tiene, y es un señor respetable. Pero también es claro que el uribismo anda por sus horas más bajas y después de la deriva del actual gobierno será muy difícil una opción continuista. Lo mínimo que puede hacer el Centro Democrático debe ser entonces una consulta popular verdaderamente competitiva que además impulse su lista al Congreso. Claro, es posible que resuciten como el ave fénix, pero también pueden terminar forzados a votar por el centro o la centroizquierda, como en Chile, solo para evitar los pactos comunistas. Es tan complicada la situación para los partidos de gobierno que no hay que descartar que el Conservador no tenga ni siquiera a quién apoyar. Acostumbrado a chaquetearse al más opcionado, en esta ocasión puede verse sin esa posibilidad y que no lo reciban en otros lados por razones de presentación.



La revalorización de las consultas como una alternativa para evitar una alta fragmentación y total incertidumbre en la víspera de la primera vuelta no es tampoco una fórmula mágica, sino más una secuencia de la lógica política. En tal sentido, lo realista es que giren en torno a las estructuras y los empeños de las listas al Congreso, lo que por demás reduce sanamente el número de consultas posibles. En dicho caso, la llegada de Alejandro Gaviria al Partido Liberal, cada vez más cocinada, puede terminar por recrear una consulta o ampliar la que ya forja la Coalición de la Esperanza.



En últimas, tres o cuatro sólidas consultas populares en marzo próximo para la escogencia de candidatos presidenciales puede constituirse en la verdadera primera vuelta. Tiene el potencial no solo de ahuyentar un escenario de alta incertidumbre y volatilidad, como en Perú, sino también de evitar que el próximo Congreso se convierta en una mula muerta atravesada en el camino de la gobernabilidad y demostrar que el voto radical en Colombia está lejos de hacerse por sí mismo con la presidencia. Sería una lástima, e insisto, un suicidio, incluyendo a los demás partidos y a los exalcaldes, si dejan que la izquierda radical celebre en solitario una mímica de consulta popular en marzo. Incluso si la Coalición de la Esperanza realiza la propia, porque a veces no se sabe a qué juegan.



John Mario González