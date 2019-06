¿Derrota anunciada del Centro Democrático?

Todavía faltan dos volteadas más para que se aclare el panorama de las próximas elecciones, pero ya se perfilan tendencias y síntomas de una democracia local cada vez más enferma. No hay que esperar entonces grandes elaboraciones programáticas o apuestas serias contra la corrupción. Al contrario, lo que funcionará es el pragmatismo, como lo demuestran Mockus y Navarro, que ahora comparten la presidencia colegiada de los ‘verdes’ con Carlos Ramón González, quien fue condenado por falsedad en documento privado y salió corriendo de Bucaramanga en los noventa por todas las acusaciones de corrupción. ¿Será que Claudia López guardará el mismo silencio con su partido y con el entramado del petrismo permisivo ante la corrupción si es elegida alcaldesa? En el colmo del cinismo, hasta un partido dizque Colombia Renaciente tiene como uno de sus directivos al exsecretario de Presidencia Alfonso Prada.



Pero nuestra democracia local está en retroceso además porque no son pocos los departamentos que dejaron de ser competitivos y que con cuatro meses de anticipación ya aclamaron sus respectivos gobernadores. Tal es el caso de Elsa Noguera en Atlántico, Silvano Serrano en Norte de Santander, Nicolás García en Cundinamarca y, posiblemente, el ‘Mello’ Cotes en Magdalena si las investigaciones no lo terminan sitiando. También Jaime Pumarejo en la alcaldía de Barranquilla y hasta hace poco Mario Fernández en la de Sincelejo, a quien se le embolata, por ahora, por cuenta del recrudecimiento de la pelea entre los Char y Vargas Lleras, quien marcó territorio y se decantó por Andrés Eduardo Gómez como su candidato. Pero lo mismo puede suceder en breve en otros departamentos como Cesar con Luis Alberto Monsalve, el candidato de los Gnecco; Ricardo Orozco en Tolima; Clara Luz Roldán en el Valle y Juan Guillermo Zuluaga en el Meta.

La pregunta entonces es ¿cómo será la gobernabilidad de Duque a partir de noviembre? Todo indica que no le preocupa o ni se da cuenta

Un contexto en el que curiosamente los partidos Conservador y Liberal estarían de vuelta. Y es que el desempeño del gobierno Duque se convirtió en un fatigoso lastre para los candidatos del Centro Democrático, a pesar del control de daños, o el daño, de Uribe con el intento de envalentonar a sus bases con el tema de las drogas, reforma de la JEP o el populismo de la prima adicional. Ya eso de tener candidatos propios es historia, pues el único departamento donde tendrían gobernador sería en Caldas, mas por una temprana coalición con el liberalismo, porque tal vez ni siquiera en Casanare repiten. En La Guajira nunca despegaron, tampoco Manuel Macías en el Huila, ni Lourido en el Valle, ni en Quindío, ni siquiera Andrés Guerra en Antioquia levanta vuelo.



Ahora se trata de sumarse a otros para aderezar una derrota cantada. Claro que en modo dispersión, los réditos son menores. Esa es precisamente una de las estrategias del Partido Conservador, la de recibir el máximo posible de uribistas desencantados. Así que songo sorongo, y gracias a unas sinergias locales, el partido Conservador puede estar de vuelta en las próximas justas con las gobernaciones de Norte de Santander, Guaviare, Huila, Tolima, posiblemente la de Antioquia, incluso La Guajira y no hay que descartar Boyacá. Lo mismo puede sucederle al Partido Liberal, que pinta bien en Risaralda con Israel Alberto Londoño y en Quindío con Roberto Jairo Jaramillo y un sinnúmero de coaliciones.



El escenario parece cantado. Espacios muy reducidos para Fajardo y Petro, una derrota del Centro Democrático, la vuelta de los conservadores y liberales, una preservación de poder local de Cambio Radical y algo para ‘la U’. La pregunta entonces es ¿cómo será la gobernabilidad de Duque a partir de noviembre? Todo indica que no le preocupa o ni se da cuenta, como ya tiene acostumbrado al país.