Hace apenas un año no había nada que celebrar en la Casa de Nariño. Los buñuelos debieron sentirse tiesos, la natilla desabrida y sin motivos para cantar villancicos. No era para menos. Las protestas iniciadas el 21 de noviembre eran más que un grito de hartazgo, eran la secuencia de una saga de desencanto y desconcierto con el gobierno Duque, hasta de sus propios copartidarios.

Desde el arranque hubo poco más que precoces reversazos, anuncios ambiguos, desorientación, apuestas inviables o que chocaban con el querer mayoritario. Ahí quedaron por el camino las ocurrencias de ‘cero mermelada’ y los intentos de modificar los acuerdos de paz. No es que fuera inconveniente, en cuanto a drogas, por ejemplo, pero impracticable a los trancazos. El escenario era precario y hacía pensar en la posibilidad de que Duque no terminara su mandato. Me cuento entre quienes esgrimimos esa posibilidad, aunque, casi en simultáneo, la protesta se ahogaba por la miopía de sus dirigentes y una agenda de negociación estrafalaria.



Sin embargo, de repente llegó la pandemia e hizo el milagrito. Sus otrora palos de ciego fueron enterrados y el Gobierno supo aprovechar el respiro para mostrar a un Duque más asertivo, para lograr mayor sincronía de su equipo asesor, más gobernabilidad y articulación externa. En otras palabras, salvó su presidencia y este año sí podrá saborear la natilla y los buñuelos y hasta decir: en adelante que se frieguen otros.



No significa que desaparecen los nubarrones o que pueda hablarse de un Duque II que forjará un buen gobierno. No; su mandato será cuando menos malogrado o incluso una frustración; sin agenda o sin ambiciones, casi tan fecundo como empleado público a punto de pensionarse. Pero le bastará con sobreaguar para lograr el aprobado, y desde ya podrá hacer planes como expresidente, tal vez su verdadero anhelo.



Las razones de la tranquilidad presidencial son numerosas. Aunque el país quedará endeudado hasta los tuétanos, el abultado presupuesto público de 2021 le permitirá no solo mayor gobernabilidad, sino patear el problema de la creciente pobreza y deterioro social. Como diría un legislador estadounidense “kick the can down the road”.



En segundo lugar, con un presidente que les escurre el bulto a las reformas y que ya notificó que no impulsará la tributaria, el Congreso será cada vez más un cero a la izquierda, mera caja de resonancia de algunos legisladores demagogos y embusteros.



Adicionalmente, pese a que las movilizaciones persistan, sus magnitudes serán seguramente menores, en parte también por las limitaciones que impone la pandemia. Como cuarta razón, cabría citar que el arranque temprano de la campaña presidencial distraerá la atención de la opinión pública.



Tan cómodo parece sentirse Duque que blandir la bandera del extremo centro es una forma de ponerse por encima de la bancada de su partido y de notificar que su ingratitud con muchos congresistas, que se la jugaron por su aspiración cuando era solo una ilusión, se traducirá en breve en que no lo verán ni en pintura.



Claro, insisto que tendrá desafíos. La pobre diligencia para sellar acuerdos con los desarrolladores de las vacunas puede marcar un considerable retraso en el logro de la inmunización y tener serias consecuencias en la recuperación económica. Igualmente, la pilatuna de inclinarse por la reelección de Trump podría hacer pasar algunos tragos amargos en la relación con Estados Unidos. En cualquier caso, a Duque nunca se le podría acusar de negligencia a la hora de acomodarse a los designios del norte y seguro que existe presteza para mostrarse como el nuevo mejor amigo de Biden. De fondo, el país que entregue será peor que el que recibió, pero eso es otra discusión. Por lo pronto, Duque rescató su presidencia, le cumplió a Uribe y eso está chuliado.



John Mario González