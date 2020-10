Colombia, el patito feo

En cierto sentido tiene algo de fascinante. Resultado de las divisiones raciales y subnacionales, la polarización que ocasionan Cuba y Venezuela y el singular Colegio Electoral, de repente los cerca de 200.000 colombianos aptos para votar en Florida pueden terminar por inclinar la balanza en el tercer estado con mayor número de votos electorales, después de California y Texas, y hasta de la elección del próximo presidente de Estados Unidos. Hasta ahí un hecho fortuito e incluso afortunado, que se convierte en un auténtico laboratorio a cielo abierto por vía de la narrativa de Trump del neologismo uribista del castro-chavismo.

Pero como la política exterior no es una apuesta de tahúres, el problema es que el Gobierno y el Centro Democrático decidieron jugarse los restos, romper la debida neutralidad hacia la política electoral de Estados Unidos y extender el sumiso alineamiento con Trump a su campaña y la de los republicanos. Un ‘arreglo’ de doble vía porque también marca un precedente el interesado adjetivo de héroe que le otorgan Trump y Pence a Uribe y la injerencia en la justicia colombiana con el pedido de libertad del entonces senador.



La apuesta en realidad es demasiado arriesgada, hasta para el mismísimo Uribe, quien puede resucitar viejos fantasmas. Tal vez se haya olvidado de que el exvicepresidente Al Gore canceló su participación en un foro en Miami en abril de 2007 para no estar al lado del entonces mandatario colombiano o que en 2009 el presidente Obama se resistía a recibirlo. Las relaciones entre Bogotá y Washington dieron un giro de 180 grados y fue el insistente ruego diplomático el que hizo el milagro de una breve audiencia para Uribe. Eso sí, solo después de que Obama se reuniera en múltiples oportunidades con los presidentes de México y Brasil y hasta con Michelle Bachelet, de Chile. Ya sabemos también lo que pasó con el pretendido Tratado de Libre Comercio al término de su gobierno.



Si bien el candidato Biden sostiene que Colombia es piedra angular de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, la agenda demócrata hacia la región luce muy ajena a aquella con la que Duque quiso catapultarse como líder regional en las primeras de cambio. Eso sin contar con que la política exterior estadounidense está cruzada por múltiples agencias y el Congreso federal, donde el silencio del presidente colombiano y su complacencia con Trump pueden tener repercusiones. En otras palabras, una reanudación de la apertura estadounidense hacia Cuba, un enfoque más dialogante y cooperativo frente a los problemas regionales y un giro hacia un tratamiento multilateral sobre Venezuela no solo pueden convertirse en el puntillazo del fracaso del cerco diplomático al vecino, sino dejar a Colombia como el patito feo de la política regional.



Con el triunfo de Luis Arce en Bolivia y uno posible de Biden en Estados Unidos, el eje Argentina y México se fortalecen en la región, donde quedaremos algo escasos de amigos. El excéntrico Bolsonaro tal vez sea una de las excepciones y en todo caso un interrogante en ese nuevo escenario, pero con la baza suficiente para jugar dentro de las grandes ligas en la disputa regional entre China y Estados Unidos. Colombia, en cambio, parece no haber advertido los riesgos.



Claro, Trump puede ganar y Duque verse recompensado, pero la apuesta es aun temeraria porque la política no es, ni mucho menos, un permanente desafío a la lógica. Puede suceder, tal vez, lo contrario y es que el triunfo de Biden sea contundente como expresión del profundo malestar político de Estados Unidos, como lo reflejan los implacables editoriales contra Trump de The New York Times y The Washington Post. Incluso, un triunfo que puede ser muy ajeno a lo que acontezca en Florida.



En ese caso, el varapalo puede ser peor. Puede develar no solo los límites electorales del macartismo, sino, curiosamente, convertirse en un terremoto con réplicas en el proceso electoral colombiano.



Adenda. En casa de herrero cuchillo de palo. Sindicatos, de los emblemáticos, deben meses de salario a sus funcionarios y anuncian despidos, y ahí si no hacen paros.



John Mario González