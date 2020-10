Claudia, la incompetencia para gobernar

Por efecto de una de las patologías del fenómeno de masas, aquella en la que se subordina al poder sugestionador o hipnotizador de ciertos demagogos, los resultados de gobierno, las exigencias de la sociedad racional, ya no importan. La horda prefiere dejar de hacer frente a sus verdaderos problemas para sumirse en la sin salida de los falsos consuelos del hipnotizador. Un fenómeno que en realidad no es nuevo. El monje Savonarola, con su fanatismo e intransigencia, se constituyó tal vez en el primer gran populista que condujo a Florencia a uno de los momentos más oscuros del siglo XV.

Traigo a colación el preocupante tema por lo que atañe a la suerte de Bogotá, dígase en buena proporción la suerte del país. A diferencia de los desastres de Samuel Moreno y Gustavo Petro, la ciudad no aguanta un fracaso más. Por eso es increíble que, con tan lamentable gestión y falta de dirección, la opinión pública siga creyendo en las deslumbrantes promesas de la Savonarola criolla. Es como si un doble tsunami de pandemia e incompetencia no hubiera arreciado la ciudad, como lo muestran la revista ‘Semana’, Anif, la Andi, la Cámara de Comercio y ProBogotá respecto de las deplorables cifras económicas y la pérdida de más de un millón de empleos.



Eso sí, Claudia López fungía de epidemióloga, de pregonera, secretaria de Salud, de Movilidad, pero menos para lo que fue elegida, que era gobernar. De fondo, el problema es su incapacidad, su improvisación, porque nunca se preparó para gobernar, y por eso disfraza la realidad con su demagogia. Su afán por aprovecharse del pánico, por mostrarse como líder e iluminada en el manejo de la pandemia, la empujó a sugerir el encerrarnos hasta encontrar la vacuna, lo que se demostró era equivocado. Ahí, el Gobierno Nacional le ganó el pulso, pero antes que reconocerlo la emprende contra Duque, contra el ministro Holmes Trujillo, porque sabe que lo suyo es distraer y sugestionar a las masas; de ahí bebe su popularidad, y no de resultados. Así lo ha hecho siempre.



Por el Congreso pasó sin pena ni gloria, pero la gente sí recuerda sus gritos y que llamó sanguijuela a Uribe. Luego, para seguir distrayendo, se inventó una consulta anticorrupción de 350.000 millones de pesos que solo les sirvió a ella y a sus planes políticos.



Pero su incompetencia no termina allí. El erróneo y desfinanciado Plan de Desarrollo también lo demuestra, con supuestas inversiones de 109 billones, cuando en el mejor de los casos no llegarán ni a los 90 billones. Un plan con un escenario de decrecimiento de 4,2 por ciento, cuando la caída llegará en Bogotá hasta el 9 o 10 por ciento este año.



Claro que lo más olímpico es cuando dice, en una entrevista en EL TIEMPO, que las ayudas sí llegaron porque en una encuesta el 18 por ciento de los bogotanos dijeron que sí y que, como la pobreza es del 8 por ciento, entonces eso prueba que sí. O cuando pide que el Banco de la República conceda créditos a las entidades territoriales por 100 años, como dizque lo hacen en Europa, sin saber en realidad en qué consistió el pacto de 750.000 millones de euros de julio pasado de la Comisión Europea ni cómo se financiará. Es tal su desfachatez que uno no sabe cuál es su meta de creación de empleo. Si los 200.000 del Plan de Desarrollo, los 500.000 que se saca de la chistera en la solicitud del cupo de endeudamiento o ninguno, porque también dice que Duque es el responsable de sacarnos del pico del desempleo.



Aunque sus salidas parezcan un chiste y personifiquen de cuerpo entero sus ‘competencias gerenciales’, lo que va a ser muy lesivo será el endeudamiento hasta el cuello en que dejará la ciudad. La alcaldesa no entiende y le da pereza la inteligencia en el gasto, lo que disfraza con el prurito de que no es tiempo para ortodoxias, todo ello facilitado por un Concejo ‘enmermelado’ y una ciudad entregada a los divertimentos y la chabacanería de la hipnotizadora. Ay, mi hermano, cuando la ciudad se descarrile tal vez nos daremos cuenta.



Adenda. A falta de gestión, la secretaria de Desarrollo Económico se inventó que el Banco Mundial elogió a Bogotá por el manejo de la pandemia.

JOHN MARIO GONZÁLEZ