Alarmas en la derecha

Se entiende que, en política como en las guerras, a veces el deber conduce a la batalla a sabiendas de que solo un milagro podrá otorgar la salvación. Claro, en ocasiones una gesta de heroicidad puede ser confundida con un sacrificio temerario o autoinfligido. Ese pudiera ser el corolario al analizar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga y el movimiento de placas tectónicas de la política nacional que podría conducir a la derecha a experimentar verdaderos terremotos en las próximas elecciones.(Lea además: Criminalizar al migrante, presumir con las remesas)

En otras palabras, si fuera Óscar Iván, buscaría encabezar la lista del Centro Democrático al Senado y aprovecharía la tribuna del Legislativo para reencauzar en otro momento una aspiración más que legítima. No es que sea precipitada la carta de respaldo de 33 de 50 congresistas al exministro, es que sencillamente no tienen más. Pese a la valentía e inteligencia de María Fernanda Cabal, apostarle a su candidatura implicaría ahondar las dificultades y los vientos de fractura que ya se avistan en el partido.



A Óscar Iván no debería quedarle complicado vestir de nuevo el traje de candidato presidencial. El inconveniente es que, antes que auparlo, termine por enterrar sus aspiraciones no sin antes hacerle un favor al partido de tener un candidato con destacadas habilidades.



Como la proposición exige alguna demostración, valga decir que es innegable que el péndulo político se ha movido de la derecha al centro y a la izquierda radical. Un giro que tiene diversas formas de aproximación o medición.



Algunas elementales son la dificultad de una opción continuista, dada la escasa favorabilidad del Gobierno o las encuestas electorales, que no reflejan el 12 por ciento que endosaba Uribe en el 2017. Pero otras menos perceptibles son el golpe que la gestión del presidente Duque inflige al discurso del candidato del partido, o la especie de operación de brazos caídos que existe en las regiones en la militancia del Centro Democrático, un desencanto que arrancó, recuerden, cuando no fueron tenidos en cuenta.

Algunos dirán que no importa si el candidato es o no del Centro Democrático, que eso lo resuelve una consulta de la derecha. En realidad, el asunto es tan crítico, que si por los lados del uribismo llueve, por los de ‘la U’, el Conservador o Cambio Radical no escampa. Es tan menesterosa la situación, que ‘la U’ anunció que dizque buscará una coalición con el centro, como si el asunto fuera un ejercicio descarado de añadir maquinarias. Los conservadores, acostumbrados a entregarse al mejor postor, pueden encontrar, paradójicamente, el problema de no tener a quien sumarse. Cambio Radical hizo la apuesta arriesgada de integrarse a la bancada de gobierno hace año y medio, y los resultados están a la vista.



Así pues, la derecha tendrá dos posibilidades. La primera es terminar forzada a votar por el centro para evitar el triunfo de los criptocomunistas. La segunda es llegar a acuerdos con el centro que, en cualquier caso, tendrían un perfil muy gaseoso en lo programático y más en lo burocrático. Eso en el caso de ser factibles los acuerdos, pues las divisiones y los deslizamientos pueden hacerlos inviables.



Claro, dependerá de cómo termine una convergencia o mezcolanza del centro. Es que hay parlamentarias mediáticas del Verde que no se sabe si ya abandonaron a Fajardo, si están con Gaviria o aún exploran caminos con Petro, pues han sido petristas entre sus muchos cambios de piel. El centro debe tener claro si cree en la economía de mercado porque ser socialista y expropiador no es postura de centro, y menos se puede ser las dos cosas a la vez. Ahora bien, será muy difícil que Fajardo, Gaviria y Galán terminen en la misma consulta. Si lo hacen, creo que de ahí saldrá el próximo presidente.



Si van en consultas separadas en marzo próximo, el Centro Democrático tendrá alguna mayor posibilidad de incidencia, pero difícilmente será al unísono y menos como voz cantante. Es aún temprano y mucho habrá de transcurrir, pero el camino para Óscar Iván y los partidos de gobierno luce cuesta arriba. No parece un asunto pasajero, sino que obedece a uno de los giros más abruptos en la historia política del país.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

