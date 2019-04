Ahora vecinos de Siria

¿Qué habría pasado si el “traidor” de Santos se desplaza a Cúcuta a alentar una insurrección en el país vecino y no solo falla en el intento, sino que deja una crisis social más grave que la preexistente, como lo denunció el alcalde César Rojas? ¿Cuál hubiera sido la reacción si ese Santos se hubiera prestado para reencauchar un teatro de operaciones de la Guerra Fría en nuestras fronteras? ¿Qué habría sucedido si se presenta como adalid de la estrategia de cerco diplomático a Venezuela, aunque sufraguemos casi en exclusiva los costos de atender a los migrantes, y luego Trump paga con un portazo?

No quiero ni imaginar las acusaciones y epítetos que le hubieran llovido. Pero las preguntas son necesarias, no solo por la sorprendente supervivencia de Maduro, sino por las posibles consecuencias para Colombia. Una sola de ellas indica que, si Guaidó continúa debilitándose, en cuestión de semanas la presión migratoria de los desesperanzados venezolanos será de grandes proporciones.



Son pertinentes, además, porque, aunque Maduro en cualquier momento puede caer, cada vez el escenario se parece más a lo que sucedía con el presidente de Siria, Bashar al Asad, hace ocho años, lo que deja en evidencia el gran error de cálculo de nuestra diplomacia. Y es que no se ponderó la capacidad de despliegue y amedrentamiento de los colectivos, el control militar o la red de funcionarios públicos. En materia internacional, el escaso apoyo recibido por Obama para iniciar su operación militar contra Siria se parece al mínimo apoyo a Trump para una intervención en Venezuela, adicional a la subestimación de los lazos y la trascendencia de los intereses de Rusia.



Se olvida que Venezuela ofrece a Putin la oportunidad de seguir ocupando un lugar influyente en el escenario global, revalorizando su poder militar, después de que su participación en las invasiones de Georgia y Ucrania y la intervención en Siria le dieran salida de su aislamiento. Se soslaya que Putin apuesta a consolidarse como un jugador global, y que no puede perder en Venezuela porque sería, entre otros, una muestra de debilidad que sería leída en Washington como la posibilidad de presionar más la situación en Crimea. Pero no son solo los rusos, quienes han desplegado en Venezuela el escudo antimisiles más avanzado de América Latina, sino también los iraníes y Hezbolá, los cubanos y hasta la guerrilla colombiana. Son intervenciones compartimentadas como fueron las que apuntalaron y estabilizaron el régimen sirio.



Claro, el debate en Colombia estaba envenenado por la inquina al “traidor” de Santos y eso nublaba las virtudes de cualquier estrategia distinta a la belicosa. El problema ahora es que, en el afán de crear una alternativa transicional apetecible, léase el inflamiento de Guaidó, los diseñadores de la estrategia terminan asumiendo solidariamente los costos de los numerosos errores cometidos por la oposición. No hay que culpar al joven Guaidó, porque para hablar de libertad y democracia dentro de Venezuela se requieren agallas, pero es inevitable algún parecido a cuando la administración Obama buscaba a alguien de la oposición en Siria que pudiera sostener la antorcha de la transición.



Ojalá el régimen de Maduro no logre consolidarse o el interés real de Trump no sean los votos de Florida antes que la suerte del pueblo venezolano, porque en ese caso tendríamos que preguntarnos: ¿Qué habría pasado si el “traidor” de Santos hubiera alineado por completo los intereses de los colombianos a los de Trump y corramos el riesgo de que nos dejen colgados de la brocha como a los kurdos de Siria?



JOHN MARIO GONZÁLEZ