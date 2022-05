Según informe de Medicina Legal (cifras preliminares 2021), en Colombia ocurrieron 26.083 casos de muerte violenta, de los cuales 13.032 (el 50 %) fueron homicidios. Un 70 % de estos homicidios corresponde a violencia interpersonal y su motivador principal son las riñas y ajuste de cuentas en el 98 % de los casos. Cifras semejantes se vienen repitiendo en los últimos 20 años.

Esta aterradora naturalización de la venganza se ha enraizada ya en las bases populares, en los grupos dominantes que promueven la perversa economía política del odio, y peor, hasta en los niños, niñas y jóvenes, estos últimos la franja etaria que más vidas pone en esta tragedia nacional.



Sin negar las causas objetivas de la violencia (tierra, salud, educación, casa, empleo, corrupción), estas estadísticas de la venganza, sumadas a la inhumanidad de las historias dolorosas de todos los días, evidencian la honda crisis ético-espiritual por la que transita Colombia.



En medio de esta crisis nacional que se ha convertido en paisaje habitual de nuestra realidad, agravada por la indiferencia y la pasividad de las instituciones, de los que apenas se consideran espectadores, y de la ciudadanía en general, da alegría evidenciar los brotes –todavía frágiles– de tiempos nuevos para Colombia: el tiempo del perdón. Fue Paul Ricouer quien predijo que el perdón será una inspiración central en el escenario político del siglo XXI. Es orgullo sano saber que Colombia es un epicentro de perdón y reconciliación en este planeta.



De hecho, en la Fundación para la Reconciliación somos testigos de los innumerables casos de perdón y reconciliación que se están dando en casi todos los escenarios de la vida nacional. El grupo de militares que con nobleza reconoció ante la JEP sus gravísimas faltas y pidieron perdón ante los sobrevivientes de los falsos positivos es apenas uno de los últimos casos que testimonian felizmente que el tiempo del perdón ha llegado.

Lo vienen anunciando ya los millares de víctimas, ofensores y organizaciones de todo tipo –la gran mayoría de ellas, orgullosamente mujeres– que con voz cada vez más fuerte expresan la urgencia y las ventajas superiores del perdón y de la reconciliación.



En la coyuntura actual de Colombia, la urgencia del perdón exige, ante todo, la derrota de la impunidad, de la mentira y del olvido. Urge que se imparta justicia y que se conozca la verdad. El perdón no es negar ni la justicia ni la verdad, y menos, tener justicia o verdad tardía, mediocre o ideologizada. La sociedad reclama instituciones que actúen oportunamente con el respeto a los derechos fundamentales y de acuerdo con la Constitución Política y las leyes vigentes. Mientras el perdón es de lo imperdonable y de lo incalculable, la administración de justicia debe aplicar todo lo calculable de la mejor manera posible, reclamar la verdad de lo sucedido, y hacer memoria dignificante de las víctimas. Si no hacemos memoria de lo sucedido, no hay nada que perdonar. Por ello, el perdón es contrario al olvido y nos exige recordar con otros ojos. Al recordar ese pasado que no cambia y cuyo peso nos arrastra, con terca certidumbre, el perdón lo asume y nos libera de su carga. Tanto el proceso de justicia-verdad-memoria como el proceso de perdón-reconciliación van paralelos, pero sin que ninguno dependa del otro.



El perdón es entonces liberador, porque es el extremo opuesto de la venganza (Hannah Arendt, ‘La condición humana’). La víctima que perdona deja de ser víctima y se vuelve victoriosa. No solo cambia su pasado, ¡sino también su futuro!



Los seres humanos somos habitados tanto por el ángel como por la bestia, lo que quiere decir que, ante las muchas violencias, podemos responder con la retaliación (el ojo por ojo de la bestia) o con el perdón.



“Sin perdón no hay futuro”, gritaban por el mundo los nobel de Paz Mandela y Tutu. Sin perdón, ¡ni tú que lees, ni yo, ni Colombia tendremos futuro!

JOAQUÍN POLO MONTALVO