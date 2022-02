Un día gris

Las conmemoraciones tienen un gran problema: terminan relegando a un informe anual la magnitud del tema que las motiva e inspira. Es lo que ocurre este año con la del Día Nacional del Periodista, que, ayer 9 de febrero, tuvo su fecha de reconocimiento con una cifra dramática de 684 agresiones contra los periodistas en el 2021, documentadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Lamentablemente, el informe de la Flip señala que los mayores agresores fueron integrantes de la Fuerza Pública, en el marco de las protestas sociales que afrontó el país. Y en el tema de amenazas, el número subió en comparación con el del 2020. Los casos documentados ascienden a 172, en los que se identificaron 18 perpetrados por integrantes de la Fuerza Pública, 52 por personas particulares y 56 más por desconocidos. Estas cifras tienen una víctima a la que por lo menos se le ha escuchado desde la Flip o desde las autoridades, y en algunos casos han recibido apoyo de la comunidad o el medio de comunicación para el que trabajan.



Pero los y, sobre todo, las periodistas y comunicadoras que han sido intimidadas, perseguidas y llevadas a la autocensura podrían ser muchas más, con el agravante de que nunca denunciaron y están en el anonimato por físico terror. Terror al destierro, a los victimarios; al poder de sus acosadores, que en unas regiones son a veces los mismos dueños de la pauta publicitaria, o simplemente miedo a dejar de ser lo que son: periodistas.

En Chocó, Meta y Valle, la campaña No Es Hora De Callar ha hecho seguimiento, bajo reserva de identidad, de 14 casos de mujeres periodistas entre los 24 y los 45 años, que en este momento afrontan acoso sexual, persecución, amenaza y violencia económica por hacer su trabajo en comunidades que siempre han estado relegadas por el Estado y en las que los grandes medios solo hacen presencia cuando hay escándalos políticos de corrupción de gran envergadura porque, valga recordarlo también, los únicos victimarios no son los poderosos y los armados, también quienes decidieron vivir en la burbuja informativa de la ciudad y el escritorio y creen que la única verdad válida o investigación certera es la que se emite desde sus redes sociales.



Desconocer, ignorar e invisibilizar al otro, a la otra, o no darle crédito a su trabajo, también es violencia.



Las estadísticas anuales, para los días de conmemoración, nos enseñan una radiografía de la crítica situación que atraviesan diferentes comunidades, pero también nos invitan a hacer algo efectivo para no esperar al año siguiente a revisar en qué margen se han modificado los números.



Tal vez la mejor invitación a las entidades del Estado, en esta fecha de celebración del Día del Periodista, sea que cambien sus piezas gráficas de felicitación por una revisión interna de sus funcionarios y procesos que les permita identificar cómo están blindando y dando garantías a la libertad de prensa.



Se podría empezar en las oficinas de varias personerías del departamento de Chocó, para que hagan acompañamiento a las mujeres que están documentando en este momento la compra y venta de votos, al igual que la investigación sobre violencia de género por parte de algunos funcionarios públicos de las administraciones locales.



Y a los señores de la organización criminal del ‘clan del Golfo’, que parece no tienen ni Dios ni ley, como en tiempos pasados cuando eran paramilitares con nombre y apellido, sería ideal que la actual celeridad de la Fiscalía les golpeara de frente y como corresponde, para que frenen su intimidación contra las y los periodistas del Bajo Cauca antioqueño.



Así las cosas, que esta conmemoración del 2022 también nos permita recordar que 6 de cada 10 mujeres periodistas en Colombia han sufrido acoso o violencia por su condición de género, según el estudio de ONU Mujeres, No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Universidad de los Andes. Feliz día atrasado.

JINETH BEDOYA