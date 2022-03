Palabras desgastadas

Cuando se agotan las palabras es porque tal vez también se desgastan los argumentos para poder justificar algo. Ese es quizá uno de los sentimientos que embargan a muchas personas en medio del caos y la desesperanza que vive Colombia en este momento.



Este país, que ha padecido, sufrido y llorado una y mil guerras de todos los pelambres, nunca ha encontrado su ‘gota que rebosó la copa’ porque cada hecho es más violento, más irreal, más corrupto y más traído de los cabellos que el anterior, pero aun así no aprendemos la lección ni la reflexión.



Un registrador nacional que fracasa, a todas luces, en la conducción de la entidad que garantiza los procesos democráticos a través del voto y su conteo; un instituto de prisiones que por décadas ha albergado en sus centros de reclusión a hombres, mujeres y la corrupción en todos sus niveles; líderes y lideresas sociales que solo cuentan con su voz y sus muertos, porque esta semana se sumaron dos más sin que nadie se inmute, tan solo sus dolientes.



Otras niñas violentadas sexualmente en sus colegios por esos profesores correctos e impolutos, que se escudan en la educación para cometer sus aberraciones. Tan solo en Bogotá, los casos denunciados públicamente pasan de 800; un muerto más, un joven de tan solo 22 años, herido con sevicia por quitarle la bici en la que llegaba a validar su bachillerato y a repartir los domicilios con los que pagaba sus estudios y los medicamentos de su mamá.



Una esperanza de democracia, representada en el partido de allá y el de acá, con candidatos y candidatas que la mejor propuesta de campaña que tienen es exponer, como carne en asador, las desgracias y malquerencias del pasado de los otros.

Unos periodistas queriendo dañar a otros periodistas porque hacen, en su concepto, mejor periodismo. Y unos políticos queriendo dañar a otros políticos porque hacen, en su concepto, la verdadera política limpia, transparente, renovadora y que genera cambio.



Y, como si fuera poco, cargar con toda la esencia de los seres humanos que somos y que salimos siendo mejores de la pandemia de covid-19, porque así lo pontificaron las cadenas de WhatsApp, los hilos de Twitter, las postales de Instagram y los muros de Facebook, hasta la fe hay que esconderla para no ser ‘hipócritas’.



La señora que se aferra al milagro que le pueda hacer el cristo de yeso, colgado en una de las paredes de la Catedral de Bogotá –porque es lo único que le queda, aparte de su hijo inundado por el cáncer– y que también se aferra a la rabia porque su súplica fue interrumpida por unos encapuchados. Unos encapuchados, una encapuchada, una mujer joven con nombre y apellido que quiere gritar por la rabia y la desigualdad que heredó ella. Que heredó su generación.



Un tiburón perseguido, con bloque de búsqueda incorporado para cazarlo y hacer justicia por haber aplicado su instinto natural con un bañista que se metió en su casa, aun sabiendo que no era invitado ni bienvenido.



Muchas historias, cientos de protagonistas y la misma columna vertebral: el sentido común del respeto. Cada caso genera una discusión, una cadena de protestas y una descarga de culpas que solo buscan algún responsable al precio que sea, pero que permita llenar los vacíos que como sociedad seguimos teniendo. No es porque sea Colombia un país tropical y tercermundista de mierda (como lo han escrito en sus redes sociales en los últimos días analistas, influenciadores y líderes de opinión). Es porque en nuestra condición humana de cargar con tanto dolor e inequidad, nos fuimos despojando de la empatía para reconocernos en la diferencia.



Escucharnos y respetarnos ya no hace parte de las opciones, y trabajar colectivamente parece ser un sueño romántico. Lo es cuando Josefina Klinger, la negra corajuda que acaba de ganar el Premio Internacional a la Mujer de Coraje, tiene que defender la biodiversidad de su Pacífico desde el exilio, porque la quieren matar.



Así se van agotando y desgastando las palabras porque ninguna será suficiente.

JINETH BEDOYA

