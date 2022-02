País de abandonados

Algunas personas dirán que el mundo es así. Que las injusticias siempre van a estar a la orden del día y fue lo que nos tocó. Sin embargo, es imposible someterse a ese argumento, el cual, al final, resulta facilista e invita al ‘sálvese quien pueda’. Es por eso que no se debe claudicar en hacerle entender a este país que las comunidades indígenas tienen derecho a la tierra y derecho a tener derechos.



Los emberá chamíes que están en el parque Nacional tienen derecho a ser reubicados y, ante todo, a que dejemos de mirarlos con lástima sórdida y sorda.



Más de cien niños y menores viven en condición de vulnerabilidad. Según las cifras del Distrito, son cerca de 400 hombres, mujeres, niñas y niños, porque ni la cifra es exacta ya que no se ha logrado su caracterización; y si bien el Gobierno anunció que pronto volverán a sus tierras ancestrales, de las que salieron por la guerra que tampoco hemos sido capaces de enfrentar y terminar en décadas y décadas, siguen allí, a la intemperie en unos pocos metros cuadrados que evocan su selva, su ruralidad y su hogar. Los plásticos que los protegen no son suficientes para el demoledor frío de la capital y el ‘pobrecitos’, en palabras de los transeúntes, tampoco.



Ellos son la muestra perfecta del abandono y el olvido a todo nivel, en estos días en los que nos rasgamos tanto las vestiduras por el derecho a la vida.

El domingo pasado, una perrita negra, de no más de cuatro meses, intentaba congraciarse con los deportistas o cualquiera que pasara al lado de los maltrechos cambuches de los emberás. Nadie la miró. Era una intrusa más, como esos indígenas que “les quitaron el espacio” a los que quieren hacer ejercicio.



Como era imposible ser ajena a la situación del pequeño animal, que se notaba limpio, con las uñas recién recortadas, pero sin ninguna placa que diera señales de sus dueños, el espíritu de investigadora llevó a indagar sobre su presencia.



Una de las señoras que tiene su puesto de jugos en el parque le da un pan o una papa rellena de vez cuando, desde hace una semana, cuando alguien sin escrúpulos la bajó de un carro, le quito la correa y arrancó. La pequeña perra corrió tras el vehículo, pensando que era un juego. No volvieron por ella y, en su defecto, un grupo de esos pequeños niños indígenas, también abandonados a su suerte, la adoptaron.



Comparten ahora la apretada carpa y el hambre y el frío del parque Nacional porque no hay comida para ninguno de ellos ni tierra ni hogar. Tal vez, cuando se materialice la promesa del Gobierno de devolverlos a sus territorios, no puedan llevarla con ellos y será solo una historia más de los sucesivos abandonos que vivimos en este país.



Tal vez sea cierto que es lo que nos tocó, pero no nos resignemos a que esa sea la regla, sino la excepción.

JINETH BEDOYA LIMA

