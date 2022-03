Mujeres, represas de acero

El 18 de mayo del 2001, Rosa Emilia Blanco, sus cuatro hijos y sus dos perros tuvieron que embarcarse en una pequeña canoa con las pocas cosas que alcanzaron a empacar y adentrarse en las bravas aguas del río Guayabero. Unas horas antes, guerrilleros de las Farc les dieron el ultimátum de abandonar la región, antecedido por el fusilamiento del esposo de Rosa. Dejó toda su vida, y a su marido tirado en el suelo, en la pequeña finca en La Macarena, Meta.



Una suerte parecida corrió Lucila Arroyo en los Montes de María tras la barbárica arremetida de los paramilitares en Ovejas, Sucre; o María del Carmen Cruz, en la vereda El Tigre, en el bajo Putumayo. Su vida dependiendo de la guerra ajena, la que hacen los hombres, pero ellas, fuertes como una represa de acero que contiene cualquier embestida, porque en un minuto se convirtieron en madre, padre y el único refugio para sus hijos.



Las tres son millones de mujeres más, aproximadamente 4’800.000, según las cifras de la Unidad de Víctimas. El conflicto armado, que hoy sigue disparando los números, las desterró y las dejó huérfanas y viudas, además de abusadas sexualmente en la mayoría de los casos. Cuando se habla de ellas es para mencionar a las víctimas de la guerra, pero ellas decidieron ser más que eso.



Las estadísticas de diferentes organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas dan cuenta que del total de proyectos productivos alternativos que se abren paso en el país, más de la mitad están liderados por mujeres que afrontaron la violencia de los grupos armados y algunos agentes del Estado. Ellas lograron una oportunidad y les generan oportunidades a otras que están en la misma órbita de discriminación y acoso.

Como si no fuera suficiente el acecho del fusil, el poder abusivo de algún jefe en la oficina, un papá o un hermano en la casa, un profesor en la escuela o la universidad, un novio o un marido maltratador o un desconocido en la calle o en el transporte público, también arrebatan tranquilidad y derechos a las mujeres. Al año, más de 22.000 son violadas, cerca de 47.000 sufren golpes a manos de sus compañeros sentimentales, y un promedio de 400 terminan una estela de maltrato con los descomunales feminicidios. Es la aproximación en casos que recibe Medicina Legal, pero el subregistro puede duplicar los números.



Todas, en el mismo saco de la violencia machista que parece no tener reversa. Pero ellas siguen fuertes, como la represa de acero. Eso ha permitido que la constitución de más de tres mil organizaciones de mujeres en las regiones y ciudades genere empleo y eduque sobre los derechos que tienen. Empoderamiento, dirían los analistas. Resiliencia, dicen ellas.



Pero el tema va más allá de la violencia del golpe. La falta de espacios para el debate político femenino, cargos de toma de decisiones, puestos de dirección y alta gerencia o simplemente equidad en los niveles salariales también destierran y silencian. No basta con las campañas publicitarias anuales del 8 de marzo y el 25 de noviembre; las mujeres siguen relegadas y la contraprestación no puede limitarse a los menús especiales de los restaurantes y los miles de flores para celebrarles su día. Los derechos y el oportunismo comercial no son compatibles.



Por ahora, un buen camino es elegirlas para que escuchemos su voz en el Congreso de la República. Muchas de ellas vienen de la entraña de la región y de la guerra, como Yolanda Perea o Mayerlis Angarita.



Naciones Unidas ha trazado una meta para el 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que la equidad juega un papel fundamental, por eso debemos pensar que cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene que ser el punto de llegada y no el de partida.

JINETH BEDOYA

