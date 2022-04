Lo ‘conexo’ es ignorar la dignidad

El 19 de octubre del 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz haría el anuncio sobre la tan esperada apertura del macrocaso de violencia sexual, en el marco del acuerdo de paz de La Habana. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) daría a conocer que, en la mayoría de casos, lo que vislumbró fue un panorama de delitos conexos a otras circunstancias, pero no un crimen autónomo y sistemático, con un accionar premeditado.



(También le puede interesar: Palabras desgastadas)

Baldado de agua fría. Bofetada a los millones de víctimas y sobrevivientes. Esto me lo confirmaron seis fuentes diferentes del mismo corazón de la JEP y de personas cercanas al ente de justicia transicional; así mismo, me manifestaron su preocupación cinco funcionarios de organismos internacionales.



Lo cierto es que un día antes de dicho anuncio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la primera sentencia emitida contra el Estado colombiano, por el delito de violencia sexual contra una mujer en el marco del conflicto armado. Un caso (Bedoya Lima vs. Colombia) que sentó un precedente de justicia y reparación colectiva, derivado de un hecho individual, como lo pidió la víctima en su demanda.



El anuncio de la JEP fue aplazado y hasta el momento no hay luz verde para que se desentrabe por qué más de dos millones de mujeres –cifra extraoficial de varias ONG– no tienen derecho a un espacio de justicia luego de sufrir uno de los crímenes más barbáricos y demoledores que se puedan cometer contra un ser humano.



El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, ha dicho en privado que él no tiene ningún tipo de incidencia sobre esta decisión, pero es precisamente él quien tiene que responderle a la comunidad internacional cómo un delito que llevó a la condena social mundial a Ruanda, la antigua Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina no tiene un tratamiento de crimen de lesa humanidad en Colombia.



La violencia sexual no puede ser abordada en la justicia transicional como un subcaso de “medio y método ilícito de guerra”. Eso sería legitimar que la violación en medio del conflicto armado es circunstancial y no concebida y estructurada como una tortura y castigo por la condición de género.



El pasado 12 de abril se me encomendó una tarea de carácter mundial por parte de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas; un reconocimiento que me honra y cuya misión es lograr visibilizar las voces de las víctimas de este crimen. Lo lógico es que empiece por casa.



Por eso hago nuevamente el llamado a la JEP, a sus magistrados y a su presidente, tal como lo hice en octubre de 2021 y como lo han hecho las valientes organizaciones de mujeres que lograron visibilizar el tema en medio de los diálogos de paz: Sisma Mujer, Humanas, la Red Nacional de Mujeres y No Es Hora De Callar, congregadas en el proyecto Cinco Claves, y otros colectivos que documentaron fielmente lo que ocurrió en medio de la confrontación armada con los cuerpos y las vidas de tantas sobrevivientes. Algunas, centenares, ni siquiera lograron salir de la espiral de guerra que las castigó por ser mujeres.



No hay que recabar mucho para tener argumentos suficientes. Las niñas reclutadas, esclavizadas sexualmente y luego obligadas a abortar en lo más profundo de la selva.

Las Farc siguen teniendo esa deuda. Las niñas y mujeres ‘castigadas’ por los paramilitares en El Placer, Putumayo, obligadas a andar desnudas y con el cabello rapado por las calles del caserío. Las sobrevivientes que soportaron, por horas, las violaciones masivas de hasta doce hombres que, en fila, cumplían con la orden de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, en El Salado, Macayepo o algún otro rincón de los Montes de María.



Atrocidad suficiente para merecer ser reconocida como un macrocaso y una de las peores vergüenzas para Colombia.



Las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo, de las guerrillas de las Farc y el Eln, y de los agentes del Estado, esperan que no les fallemos.

JINETH BEDOYA

(Lea todas las columnas de Jineth Bedoya en EL TIEMPO, aquí)