Demoledor, barbárico y letal. Existe y a través de los siglos se le ha naturalizado al punto de hacernos creer que es un delito como cualquier otro. Pero la academia, la misma que analiza las grandes catástrofes naturales o las pandemias como el covid-19, lo ha ratificado con estudios en mano: el feminicidio sí existe, es autónomo y es un crimen de odio que se ensaña con mujeres y niñas.



Por eso, en esta época electoral, en la que estamos ad portas de una decisión histórica para Colombia, sin importar cuál de los dos candidatos que está en la segunda vuelta en disputa sea el nuevo Presidente, es bueno recordarles a quienes nos gobernarán que hay que documentarse bien, antes de hablar ligeramente de un tema tan delicado.



Justo hace una semana se cumplió el décimo aniversario de la violación, empalamiento y asesinato de Rosa Elvira Cely, la mujer que con su trágica historia movió las entrañas de la sociedad. Pero también, quien con la abominable tortura que tuvo que padecer abrió la puerta para que existiera la Ley de Feminicidio en el país.



Un grupo de mujeres juristas, liderado entre otras por la abogada Isabel Agatón, documentó con estudios, investigación, casos y análisis por qué los asesinatos de mujeres, en los que era comprobada la muerte por su condición de género, no podían seguir siendo calificados de cara al Código Penal como un homicidio.

Y hay razones y argumentos suficientes. Tal vez solo uno que se pueda mencionar en este espacio, con nombre y apellido: Carmen Rosa Bonilla, de 42 años, madre de cuatro hijos y compañera sentimental durante 20 años de Eliécer Torres. Él nunca quiso que ella trabajara porque “las mujeres son para la casa y la cama”, le argumentó a su abogado. Por eso, cuando Carmen Rosa empezó a vender cosméticos por catálogo, creyó que se le “había desviado del camino” y un día “en el que no pudo controlar los celos”, le propinó 27 puñaladas.



Eliécer Torres siempre creyó que era el dueño de su compañera, de Carmen Rosa. Ese es solo uno de los centenares de casos de feminicidio que llegan a la campaña No es Hora De Callar, sin contar los que acompañan fundaciones como Feminicidios Colombia o tantas otras organizaciones.



Un crimen de odio contra una mujer o niña, como el que afrontó la pequeña Yuliana Samboní, está cargado de misoginia, siempre lo antecede maltrato físico, sicológico o verbal, el agresor ha demostrado con antelación comportamientos machistas y es ejecutado con sevicia: puñaladas, mutilaciones, violación, estrangulamiento, lesiones físicas en el rostro y cuerpo.



No es simplemente el capricho de un político por cambiarle el nombre o inventarse un nuevo delito. Es una definición jurídica necesaria para abordar uno de los tres fenómenos de violencias contra las mujeres, en los que hoy más se invierten recursos a nivel mundial, según las Naciones Unidas.



América Latina es la región del mundo donde más crímenes de odio se cometen contra mujeres y niñas y por eso la responsabilidad como país debe ser abordada con planes de gobierno efectivos y acciones reales de prevención y ayuda. En lo corrido de este 2022 la cifra de feminicidios supera los 350 casos, y la barbarie con que son cometidos parece que cada vez desborda lo irreal.



La última víctima, la joven de 23 años Edixmar Henríquez, asesinada por su pareja en Puerto Colombia, Atlántico. Además de golpearla y torturarla, le prendió fuego.



Ellas, estas mujeres, ya no pueden dar testimonio de lo que afrontaron, pero en el 90 por ciento de los casos han dejado pistas de lo que pasaba en sus relaciones con quienes decían amarlas y en el nombre del amor las asesinaron: “era mostrona”, “con su comportamiento provocaba celos”, “no hacía caso”, “me llevaba la contraria”, “no entendía que su lugar era en la casa”, “se merecía lo que le pasó”.



El feminicidio sí existe y puede tocar cualquier puerta.

JINETH BEDOYA

