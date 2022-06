¿Dónde está Ramiro Carranza?

La tarde del sábado 19 de febrero de 2000, María Aydeé Rivera abrazó por última vez a su único hijo, Julián. Él tenía 18 años para ese entonces y ayudaba a su mamá los fines de semana en uno de los tres locales que tenía en el sector del sanandresito de San José, en Bogotá.



A eso de las 4 de la tarde, Aydeé dijo que iba a dos cuadras, a recoger unas botellas de vino que había encargado para la cena que tenían esa noche, con el fin de celebrar el cumpleaños de Julián. Nunca volvió. Dos semanas después, un hombre llamó al local y se presentó como el jefe de finanzas del frente 53 de las Farc, exigiendo un pago de 600 millones de pesos por la liberación de Aydeé.



Como ocurrió con miles de casos más, la familia también quedó secuestrada con ella.

El 25 de julio siguiente lograron reunir 100 millones, y Julián, personalmente, se los entregó a tres hombres que vestían de camuflado, en una tienda que estaba ubicada en lo alto de la carretera que comunica a Usme con la entrada al Parque Nacional Natural de Sumapaz.



A cambio, los hombres le entregaron la pulsera de oro y el reloj que su mamá siempre llevaba en la muñeca izquierda y le dijeron que cuando “cancelara” el resto del dinero, ella regresaría al local. Nunca más hubo noticias, pruebas de supervivencia o llamada alguna.



Para su familia, la señora Rivera sigue viva, por lo menos en la ilusión de su hijo, porque hasta la fecha la antigua guerrilla de las Farc no ha entregado información sobre qué pasó con ella. En el mismo limbo están cerca de 8.000 familias en Colombia. Las Farc un día se llevaron a un padre, un hijo, una hermana, un primo, una amiga que nunca regresó.

Como se llevaron a Ramiro Carranza, el domingo 21 de septiembre de 2001. ‘Flaminio’, el segundo al mando del frente 53, lo sacó de su finca en Quetame, Cundinamarca. Además de ser el director de Extranjería del DAS, para ese momento, era el hermano de la poeta María Mercedes Carranza y uno de esos amigos cercanos que nos van dejando a los periodistas el trabajo de campo.



Él entró en esa larga lista de secuestrados que las Farc iban acumulando, sin piedad alguna, amparadas en la llamada ‘ley 002’, o de cobro de impuesto, que es en realidad uno de los peores crímenes que se han gestado en Colombia.



Por años he buscado a Ramiro. En el 2008, en una entrevista a un guerrillero desmovilizado, quedé sin aliento cuando me confirmó que Ramiro había muerto en cautiverio. Publiqué, en este diario, el descarnado relato; antes le conté la mala noticia a su hermano Juan Carranza. Ahora el reto no es verlo regresar a su páramo que tanto amaba, sino saber dónde quedaron sus restos.



Por eso, en mi viaje a La Habana en la cuarta delegación de víctimas les pedí a los negociadores de las Farc, casi como súplica, que nos dieran información sobre su secuestro y posterior muerte. ‘Iván Marquez’, investido de la prepotencia que siempre lo ha caracterizado, me miró despectivamente y me respondió que era difícil, “porque había mucha gente regada por todo el país”.



Su familia y amigos aún guardamos la esperanza. Es por eso que la próxima semana, cuando no haya más tema que el vencedor en las elecciones presidenciales, el “estallido social”, o “la nueva Venezuela”, recordemos que ante la JEP estarán esos hombres y mujeres que decidieron sobre la suerte y vida de miles de personas y que aún no han dado respuestas claras.



Las audiencias de la JEP sobre el caso 01 (secuestro) estaban previstas para diciembre, fueron reprogramadas para inicios de mayo y ahora se darán, por fin, si no vuelven a ser aplazadas, la otra semana.



En esas montañas a donde llevaron a los secuestrados quedaron Ramiro, Aydeé, Gerardo y Carmenza Angulo, Esther Solano, Helmut y Doris Bickenbach, el modesto profesor Nelson Cuervo Sierra... miles y miles más. Es la verdad que nos deben. Es mi eterna pregunta: ¿dónde está Ramiro Carranza?

JINETH BEDOYA LIMA

