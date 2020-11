Derechos y responsabilidades

“Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada”. Esa afirmación del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, es contundente y real. Todos los días estamos abogando por los derechos de la libertad de expresión y las garantías para quienes informan.

Sin embargo, pocas veces hacemos autorreflexiones profundas sobre las decisiones que tomamos a la hora de publicar cualquier contendio informativo. Nos regimos por nuestra misión básica: contar historias. Pero esa tarea, así como tiene unos derechos, acarrea unas obligaciones y la primera es con quienes son nuestras audiencias. Los lectores, televidentes, radioescuchas… los seguidores o detractores en las redes sociales y la multimedia.



Por lo anterior, y llevando sobre mis hombros el honroso Premio Mundial de Libertad de Prensa 2020, de la Unesco, que tiene el nombre de uno de los más grandes periodistas de Colombia, don Guillermo Cano, no puedo dejar pasar de largo un episodio periodístico que recibió múltilpes críticas. Porque ser referente de libertad de prensa es un honor, pero tiene una gran responsabilidad, y más cuando el tema en mención está relacionado con lo que ha sido mi lucha en los últimos años: que los periodistas aprendamos a informar sobre la violencia de género.



Hace 20 o 15 años, las redacciones ni siquiera sabían qué era la perspectiva de género y mucho menos que decir “crimen pasional” era justificar que se podía matar en nombre del amor. Pasaron muchos címenes, olvido e impunidad para que pudiéramos poner sobre la mesa y en las salas de redacción los derechos de las víctimas y en especial los de las mujeres y niñas atropelladas de la forma más cruel con violaciones, feminicidios, violencia sicológica o explotación sexual.



Yo misma, con el apoyo de varias organizaciones de la comunidad internacional y a través de la campaña No Es Hora De Callar, he recorrido decenas de medios de comunicación del país capacitando a los periodistas, entregándoles herramientas y claves para informar sobre la violencia de género.



La Casa Editorial EL TIEMPO, en el 2018, incorporó en su manual de redacción estas claves y se inició una pedagogía comprometida en todas las áreas del periódico. Ha sido una tarea titánica, porque desenmarcarse de estereotipos naturalizados, no por los periodistas sino por toda la sociedad, es una tarea que nos llevará décadas y generaciones. Pero hemos dado pasos fundamentales y es un aliciente que esta casa periodística lidere el tema, con muchas acciones y ejercicios, reconocidos a nivel internacional, que no alcanzaría a enumerar aquí.



Por eso, todos estos días, he reflexionado mucho sobre el caso de tentativa de feminicidio contra Ángela del Pilar Ferro, una valiente mujer que luchó por su vida tras recibir siete heridas con un hacha por parte del hombre que dijo amarla y respetarla. Miguel Camilo Parra, su agresor, no solo la hirió en la cabeza, también le dejó una profunda herida en el alma. Miles de mujeres sentimos sus palabras y sus lesiones como propias, porque el feminicidio no discrimina víctimas. Podemos ser cualquiera de nosotras.



Es ahí cuando llega la reflexión sobre nuestro papel de periodistas. Luego de conocerse la detención de Parra, quién huyo de la escena del crimen y estaba prófugo, EL TIEMPO publicó el relato del abogado defensor, quien sin sonrojarse (es su trabajo) puso toda la carga del delito en Ángela del Pilar, usando argumentos de la vida íntima de la víctima y justificando cada herida cometida por Miguel Camilo Parra.



La conclusión, en últimas, no es si el abogado habló o no bien. Es su derecho y el de su cliente y su versión, y lo que pase con ella es responsabilidad de un juez de la república. Lo que nos debe dejar de lección este episodio es que si bien los periodistas tenemos la obligación de buscar a todos los implicados en un hecho que estamos presentando, también nos corresponde presentarlo con el mayor respeto y cuidado, y más cuando tenemos de por medio a una mujer que sufrió uno de los peores atropellos que se pueda cometer contra un ser humano.



Nos equivocamos y a mí, particularmente, me duele que haya ocurrido en mi casa, donde todos los días denunciamos y acompañamos a las mujeres víctimas y sobrevivientes de todos los tipos de violencia basada en género, con la mayor ética y respeto.



Estamos recorriendo un camino con firmeza, pero no estamos exentos de que a veces tropecemos. A Ángela del Pilar, nuestro abrazo y admiración por ser otra sobreviviente valiente. A ustedes, nuestros lectores, recordarles que No Es Hora De Callar.



JINETH BEDOYA LIMA