Carta al presidente Duque

El Salado, enero 12 del 2019



Señor presidente Iván Duque:



Le escribo esta carta abierta desde el corazón de uno de los lugares más hermosos y más azotados por la violencia, los Montes de María.



Llegué hasta aquí el martes 8 de enero atendiendo el llamado de varias mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y a quienes conocí antes de que tuvieran la valentía de levantar su voz y denunciar que tanto paramilitares como guerrilleros las abusaron y violentaron de la forma más barbárica.



Vine porque las están amenazando con mensajes directos y contundentes, prometiéndoles una “segunda dosis de la medicina” que supuestamente a las mujeres nos gusta: la violación. Pero ellas no son mi única motivación para atreverme a hacerle llegar esta súplica.

Angie Lorena Nieto, Leidy Johana Morales Hurtado, María Camila Rubio y la teniente de la Policía Kelly Sierra también me impulsan a escribirle.



Angie, una niña de 14 años, fue violada y asesinada por el papá de su mejor amiga, en Meta; Leidy fue asesinada y su cuerpo atado con una malla metálica y abandonado en un barrio de Cali; María Camila fue atacada con ácido en el rostro, por su expareja, en Bogotá; y la teniente Sierra fue violada por uno de sus superiores, un capitán de la Policía.



Ellas son solo cuatro de las 290 mujeres y niñas que diariamente sufren violaciones, abuso y feminicidio en Colombia. Y le escribo a usted y no a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada de estos temas en el Gobierno, porque las mujeres de este país, los más de 20 millones de mujeres, necesitamos escuchar de la voz de la persona encargada de velar por nuestro bienestar y seguridad, que en verdad hará algo para frenar esta violencia machista y desmedida que nos ubica entre los países más inseguros para las mujeres y niñas en América Latina, según el estudio de varias organizaciones internacionales.



Como sobrevivientes, y en honor a las que denunciaron y nunca fueron escuchadas, tenemos una deuda de acción para darles algo de alivio a ellas o a sus familias. No podemos seguir siendo permisivos en los centros educativos, las oficinas, el transporte público o la calle, ante las agresiones que nos siguen relegando y estigmatizando cuando se justifica el delito con un “ella se lo buscó”. Este no es asunto de feminismos o ideologías, es la responsabilidad de defender y cuidar los derechos y propender y cumplir los deberes.



Por eso, mi llamado no es solo para exigir o recriminar, más aún cuando su gobierno solo lleva cinco meses de trabajo. Es para proponer y plantear cómo sumamos esfuerzos. Desde No Es Hora De Callar, la campaña que lidero hace 10 años, le pido me escuche personalmente, porque reitero que quienes hemos afrontado esta violencia y la llevamos como un inri en nuestras vidas, no nos queremos quedar solo en la queja. Llevamos muchos años haciendo resiliencia desde la acción, pero necesitamos hacerlo de su mano. Necesitamos dar el paso real que le haga entender a la sociedad que las palabras “respeto y justicia” son la base de un cambio fundamental.



Este trabajo conjunto nos obliga, más allá de lo que ha adelantado la señora Vicepresidenta con la Consejera para la Equidad de la Mujer y diferentes instituciones, a hacer un plan concreto de capacitación y ejecución en los sectores de salud, seguridad, trabajo, cultura y, sobre todo, justicia.



Entre tanto, seguiremos, como lo hemos hecho la mayor parte del tiempo, trabajando desde nuestra experiencia para que nunca más otra mujer o niña tenga que transitar ese camino hacia el infierno que nosotras ya recorrimos. #NoEsHoraDeCallar