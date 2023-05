La amnesia de los criminales

Han pasado solo unas horas desde el inicio del primer juicio, contra un funcionario público, tras 23 años de ocurrido mi secuestro, en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá.



Escoger el camino de la justicia puede tener un tinte masoquista si se pone en una balanza lo que se pierde y lo que se gana, pero ¿qué puede ser más grande y más valioso, no en poder o en estipendios, que conservar la dignidad intacta? Ese pequeño gran tesoro que, en Colombia y en el mundo, los seres humanos aprendimos a pisotear porque es lo que menos vale. Supuestamente.

Buscar justicia implica despojarse de todo y aprender a andar liviano por la vida porque el peso de tratar de reivindicarse todos los días ya es suficiente carga. Buscar justicia es lanzarse al abismo de lo injusto, porque se quiera o no, siempre la víctima es la que termina siendo responsable de lo que tuvo que afrontar.

Todos esos sentimientos regresaron esta semana. Es la primera vez que mi madre ve el rostro de uno de mis victimarios en un estrado judicial, y así como lo sienten los progenitores hacia los hijos, las hijas también quisiéramos evitarles cualquier mínimo de dolor porque, al final del día, son muchos dolores.

Tal vez el mayor de ellos es escuchar la verdad. La real, no esa que se cierne a medias para seguir tapando lo imperdonable.

En medio del primer día de juicio, el guardián del Inpec Javier Morantes Pico, quien me abrió la puerta de la cárcel La Modelo, esa mañana del 25 de mayo de 2000, y confirmó la entrevista que en realidad era una trampa, así como el entonces director del centro de reclusión, Reinaldo Fierro Rico, tuvieron una repentina crisis de amnesia.

Sus testimonios, tras las preguntas de la señora jueza y la Fiscalía, fueron reiterativos en que no sabían cómo se manejaba la seguridad de la cárcel, no tenían ni idea de qué presos estaban recluidos en una de las cárceles más peligrosas del mundo, para esa época, y nunca en su vida me habían visto, cuando esa era una de mis visitas obligadas semanalmente, en mi trabajo periodístico.

Escuchar la verdad es difícil, y reconfortante al final, pero escuchar solo mentiras termina reactivando el compromiso de no callar, por más costoso que sea el precio.

Ayer y hoy, mi sentimiento y mi claridad como víctima, mujer, ciudadana, pero sobre todo periodista, es levantar la voz, lo más duro que pueda. Yo ya tengo una reivindicación, sin verdad, pero la tengo, y está representada en lo que ha logrado transformar la campaña No Es Hora De Callar, en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en poner en la agenda pública, hace exactamente doce años, la violencia sexual como un crimen autónomo y barbárico.

Pero ¿quién va a reivindicar a las decenas de personas que descuartizaron y echaron por las cañerías de la cárcel La Modelo, bajo el silencio cómplice de funcionarios del Estado? ¿Acaso no merecen también justicia los centenares de secuestrados que fueron negociados como mercancía entre guerrilleros de las antiguas Farc y hombres corruptos adscritos a la Policía Nacional? ¿Cuándo van a dar la cara, en un estrado judicial, los empresarios, comerciantes y políticos que se sentaron a buscar la “solución” a los problemas del país, con los reconocidos paramilitares de la época?

Muchas deudas de la justicia con la verdad verdadera, y no la del show mediático. Muchas preguntas para responderle a un dolor colectivo que no cesa, por más procesos de paz y desarmes que se pacten.

Colombia está llena de monumentos simbólicos y físicos a la impunidad. La cárcel nacional La Modelo es uno de ellos. A su director para el año 2000, a quien en juicio se le olvidó que me conocía, tuve que recordarle que fue justo en su oficina donde nos vimos meses antes de ese nefasto 25 de mayo. Él recibía, como a un invitado más, al jefe paramilitar Ángel Custodio Gaitán Mahecha, quien realmente manejaba la cárcel.

Además de no ser hora de callar, es el momento de tumbar esa amnesia colectiva.

JINETH BEDOYA LIMA

