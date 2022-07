El reto del nuevo mindefensa

Parte de la existencia de los seres humanos se rige por una serie de circunstancias y acciones que determinan, entre muchas cosas, sus empatías, amores, dolores, causas y odios. Los medimos y aplicamos por vivencias propias o ajenas, pero cercanas, y muchas veces simplemente por la narración de terceros.



Lo que sí es claro es la necesidad de aprender a vernos sin prevenciones, porque es la única forma de construir y transformar.



Encasillar a un grupo de personas en alguna tendencia, extremo o conducta termina siendo el resultado de perder la confianza y en algunos casos la perspectiva. Cuando un médico no cumple con su juramento hipocrático, todos los médicos se vuelven malos; cuando un abogado es corrupto, todos los abogados son ladrones; si un hombre viola o maltrata a una mujer, por ende todos los hombres son victimarios; o cuando un periodista falta a la ética, toda la prensa es mala. Pareciese ser la lógica de la vara con la que se mide a la sociedad.



Pero el principio, la esencia básica del tejido social, es que la conducta de uno o varios no mide la de todos.



Pasa lo mismo con entidades tan grandes como la Policía y el Ejército, y más en una época compleja para un país como la que ha vivido Colombia, especialmente en las últimas décadas.



Duele y decepciona que un general de la Policía ordene el secuestro y asesinato de una periodista, pero eso no convierte a todos los generales en criminales. Desgarra la vida que oficiales, suboficiales y soldados del Ejército hayan convertido un delito atroz en una cacería de inocentes por la búsqueda de una medalla o un permiso, pero no se puede concluir que todos los militares son asesinos.

Celebrar la desgracia de un uniformado, porque pisó una mina, fue víctima de sicarios del ‘clan del Golfo’ o terminó apuñalado en medio de una protesta, pone a quienes expresan ese sentimiento al mismo nivel de quienes olvidaron que la Constitución les obliga a tener una doble responsabilidad, por portar las armas legales del Estado.



Hay miles de hombres y mujeres que realizan su trabajo en las Fuerzas Militares o en la Policía por convicción real de país, porque esa es su única forma de sustento o simplemente porque les gusta la vida castrense, y lo hacen con el profesionalismo que se requiere.



A ellos y ellas, esos miles de miles, hay que darles la confianza de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad del país no son un gueto discriminado y señalado o un combo de malandrines buscando la mejor oportunidad para burlar las leyes.



En lo profundo de las selvas del sur, en los puntos más alejados de las fronteras, en los páramos inhóspitos, o en una esquina del centro de Bogotá, Medellín o Barranquilla, seguro hay un hombre o una mujer, con un uniforme, que está haciendo algo digno de su trabajo, sin esperar un soborno o una propuesta ilícita.



Esas personas son uno de los retos más grandes del nuevo ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, no porque tengan las armas y el poder bélico del Estado, sencillamente porque son seres humanos que hoy tienen una gran incertidumbre, reflejada en las solicitudes de retiro del servicio activo de varios oficiales y suboficiales; están en el escritorio de muchos comandantes, a la espera de una respuesta que debe estar en la voz del presidente electo, Gustavo Petro.



El gran desafío del narcotráfico y el crimen organizado que hoy azota a Colombia no se puede enfrentar con el temor de la vieja leyenda infantil “viene el coco”. La grandeza de las instituciones armadas y de los nuevos gobernantes está en reconocer lo útil y positivo, y dialogar sobre lo que no deja avanzar, para llegar a cambios reales. Que la emoción del triunfo no aleje el rumbo de la óptica de la historia, porque ella ya está reseñando la etapa que se inicia.

JINETH BEDOYA LIMA

