El covid sigue ahí

Los temas fuertes, en la agenda periodística, siempre tendrán un principio y un fin. Y somos los periodistas y los medios, en la mayoría de los casos, quienes les damos el plumazo final.



Pero, qué necesario entender que nunca agotaremos a las audiencias ni estaremos desgastando la temática cuando se trata de algo tan complejo como el covid. No solo es la existencia de ese microscópico ser verde de múltiples antenas, es todo lo que implica y rodea al virus.



Escribo estas líneas motivada por mi colega y amigo Diego Santos, quien me hizo caer en cuenta de la necesidad de seguir narrando la afectación que, ahora en silencio, siguen padeciendo millones de personas.



En silencio porque pareciese que con la norma de levantar el uso del tapabocas, el virus desapareció, pero en verdad sigue potente y dejando graves repercusiones en la salud.



El pasado 25 de abril di positivo para covid. Luego vinieron unas semanas muy duras con afectación pulmonar y del corazón y posteriormente unas secuelas complicadas con las que sigo lidiando.

Tuve un sincope por bradicardia y ahora me cuesta mucho trabajo retomar mis ejercicios y mi vida normal. Caminar, subir las escaleras, hasta hablar por un tiempo prolongado. Esto lo relato porque hoy, como yo, hay muchos afectados y, lo más complejo, es que son personas entre los 25 y 35 años, sin ningún tipo de antecedente cardíaco o clínico grave.



Los casos de contagio en Colombia están en 23.667 y 132 muertes registradas el día martes. Para algunos serán pocos comparados con otras afectaciones, pero para quienes siguen estando en primera línea, me refiero a médicos, enfermeras, auxiliares y quienes respaldan el sistema de salud, sigue siendo una pesadilla.



Ellos, ellas, llevan más de 27 meses sustraídos de su vida personal, con secuelas serias de salud mental y con un heroísmo anónimo que nos debería avergonzar porque no hemos sido capaces de decirles ‘gracias’ las veces suficientes y con contundencia.



Mi caso personal me llevó a conocer a dos doctoras que han tenido que enfrentar la pandemia de una forma dramática. A estas médicas, gracias por no dejar su trabajo pese a su tragedia, que aún siguen llorando, cada una desde su orilla y su dolor, pero con el convencimiento que son la única esperanza para muchos pacientes.



Una de ellas, Andrea Peña, perdió a toda su familia en una semana, por la devastadora acción del virus. Aun así, con el más profundo dolor de haber quedado literalmente sola, sigue atendiendo contagiados y salvando vidas.



Es muy difícil asimilar que el covid mató y sigue matando gente, y que eso no logró generar conciencia reflexiva sobre el autocuidado y el cuidado de los demás. Andar sin tapabocas es ahora opcional, pero no debería ser una opción aprender a toser o estornudar cuando hay más de una persona cerca.



Reclamar ese derecho, ha suscitado insultos y respuestas agresivas en los lugares públicos. Por eso, como pasa con todos los derechos que tiene cualquier ser humano, la gente opta por silenciarse y rogar que no le toque el ‘día de suerte’ del contagio.



Es importante hacer este llamado por todos, porque justo ahora, mientras esperamos el nuevo contador de contagiados, Alejandra Lizcano, de tan solo 23 años, está luchado en una UCI para que su corazón siga latiendo y no se lo lleve el ‘bicho’, como se bautizó coloquialmente al ya no tan extraño ser verde que nos cambió la vida.



Que sea esta una excusa para decirle gracias a miles y miles de médicos, hombres y mujeres. A quienes cuidan pacientes sin descanso. A quienes perdieron a quienes más amaban. A la doctora Andrea, que ahora ve a sus papás y a su hermano en cada paciente. Gracias.

JINETH BEDOYA

