El aborto forzado y la memoria

“Cuando pasaron los meses empezó a violarme, diciéndome que yo era una mujercita y que debía estar con él (...). La primera vez que quedé embarazada fue a los 13 años, me empezó a crecer la barriga a los seis meses, pero solo hasta el momento que él me dijo que era prohibido tener hijos fue que me di cuenta de que estaba embarazada”.



Cada palabra desgarra y hiere, igual que esas curetas y espátulas usadas por los enfermeros de los frentes de la antigua guerrilla de las Farc para sacar del vientre a fetos de ocho y doce semanas, y criaturas ya formadas de hasta siete meses de gestación.



Desgarra el relato de Catalina, así como el de Andrea y Alexandra, porque se ha escuchado que “esa tal violencia parece que sí existió”, pero es que en verdad existió y no se le han dado ni la trascendencia ni el espacio que requiere.



Andrea, la niña, hoy mujer, que fue reclutada a la fuerza en su escuelita del corregimiento de Balboa, en el Cauca, tiene vivos los atropellos, humillaciones, torturas y cada uno de los cinco legrados y abortos forzados a los que fue sometida por orden de alias Alexis, uno de los comandantes del frente 60 de las Farc.



Ella y otras 18 mujeres accedieron a dar su testimonio a la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a cerca de 500 víctimas de violencia sexual que militaron en las filas de las Farc, para que el Centro de Memoria Histórica presentara el informe sobre este crimen.

Lo que deja como conclusión el informe, además de que no fue un documento atractivo para los medios de comunicación ni para muchos colectivos de derechos humanos, es que los jefes de la guerrilla usaron como método de planificación el aborto forzado. Allí radica la barbarie cometida contra centenares de niñas entre los 12 y los 15 años, que afrontaron hasta nueve abortos que, irremediablemente, terminaron destruyendo su cuerpo, además de su vida sexual y emocional.



Andrea recuerda en su relato que Alexis “decía que prefería los abortos y no dejarme planificar porque yo estaba muy joven, y como había muchos muchachos jóvenes no quería que estuvieran conmigo”. Argumento de ese momento, que hoy se justifica ante la justicia transicional y la Comisión de la Verdad con un análisis, escueto y trillado, sobre la crueldad de la guerra y las pocas opciones que quedan en medio de la selva ante un embarazo “ocasional”.



Lo cierto es que son centenares y centenares de abortos forzados. En su gran mayoría, producto de la violación y la esclavitud sexual.



El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica ha registrado que el uso del reclutamiento forzado por parte de la guerrilla representa el 54 por ciento de las víctimas de este delito y el 75 por ciento de esta cifra obedece a niñas menores de 15 años. El 95 por ciento de ellas pudieron haber afrontado aborto forzado en más de dos oportunidades.



Desgarrador, como las curetas y las espátulas. El diccionario define la cureta como el instrumento quirúrgico diseñado para raspar o desbridar tejido biológico. Todos esos procedimientos hechos en lo profundo de la selva, con algo más que alcohol, una carpa de lona y un camastro de troncos de árbol, según un número considerable de declaraciones.



Pero hay otro capítulo que también merece un alto para discutir e investigar: los niños y niñas que sí lograron nacer y de los que hoy no se tiene noticia alguna. Se los arrebataron a sus madres guerrilleras, y nunca más volvieron a saber de ellos.



Gran tarea para la Jurisdicción Especial para la Paz y quienes están documentando la violencia sexual en el marco del conflicto armado.



Con todas estas mujeres, pese a que hayan sido combatientes, hay una deuda enorme de verdad, de reconocimiento y de visibilización. Por estos días, cuando tanto se habla de paz y memoria, que sus palabras se nos enreden en la conciencia y en el sentimiento humano de rechazar la violencia.

JINETH BEDOYA LIMA

