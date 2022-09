A la valiente Ana Vargas

La radio ha sido el medio de comunicación por excelencia. Es capaz de unir comunidades, continentes y llegar a los lugares más inhóspitos. Lo dicen los observatorios de medios, los expertos en el tema y las personas que gracias a sus pequeños transistores acompañan su jornada en un cafetal, en un río o en lo profundo de la selva.



Y quienes nos hablan todos los días, esos y esas que no tienen rostro, pero entran en nuestras vidas con su voz, van haciendo parte de la conexión con el mundo. Su trabajo es vital para nuestras mañanas y, sin dudarlo, para muchas decisiones orgánicas y logísticas del diario vivir.



Cuando esas voces se ausentan o se quiebran por alguna razón, sus oyentes también nos quebramos un poco. Ese es el sentimiento que recojo tras escuchar el valiente y corajudo testimonio de la periodista Ana Vargas. Una joven de 31 años que llena de irreverencia y dinamismo las mañanas de miles de oyentes a través de W Radio, y que con la misma firmeza que hace las entrevistas a diversos personajes o que pone sus apuntes picantes sobre temas controversiales, narró el drama que llegó a su vida: el cáncer de seno.



Hace apenas un año largo que nació Miranda, su hija, y quien, manifiesta, es su principal preocupación ante la incertidumbre de un diagnóstico de cáncer de mama en etapa III. Ella va por su segunda sesión de quimioterapia y su hermosa cabellera negra ya hace parte de la vida que tuvo hasta antes de la noticia y del valor de enfrentar la nueva realidad.



Querida Ana, tus palabras son el clamor de las sobrevivientes: tóquense, pálpense, manoséense, sientan su cuerpo y sus senos porque detectar alguna anomalía a tiempo nos puede dejar un periodo más largo en esta tierra. El cáncer de mama en las mujeres es el que mayor prevalencia ha tenido a nivel mundial en los últimos cinco años y en Colombia el incremento ha sido del 52 por ciento, entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Esto se ve representado en una cifra de 86.723 casos prevalentes y 3.056 mujeres fallecidas, registradas hasta el 30 de abril de 2021, según los datos de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficiarios de Salud.



Un panorama que nos debe llamar a la acción, teniendo en cuenta que el 19 por ciento de los casos corresponden a mujeres entre los 20 y 45 años, como lo registró el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo.



Tócate. Ese es el llamado de las campañas del Ministerio de Salud. Gracias, Ana, por no solo tocarte a tiempo, pese a lo duro que enfrentas desde hace dos meses y lo duro que vendrá. Gracias por tocar con tu relato nuestra alma, porque muchos hemos perdido a seres cercanos y amados por esa enfermedad que atemoriza y arrincona. Gracias porque la estás mirando de frente y con entereza.



Gracias porque quiero ver que triunfes sobre ella y la sepultes, así como no lo pudo hacer mi hermana de vida Marisol González Herrera. Con tan solo 44 años se fue el pasado 23 de marzo. Su hija Sarita, de 6 años, la piensa y extraña todos los días y sus amigos y familia pensamos en qué más pudimos hacer, pero el cáncer es indescifrable y despiadado.



Tus palabras, tu hermoso rostro iluminado de esperanza, esa cabeza rapada y la indeclinable sonrisa son algunas de las armas para decirle que tiene que seguir esperando, porque no entrarás a hacer parte de las cifras fatales. Tus oyentes, los que te conocemos a través del timbre tenue y explosivo de tu voz, te llevamos en nuestras oraciones, en nuestros buenos deseos y en la fuerza que te podamos hacer llegar con el pensamiento.



El espacio de esta columna iba a estar dedicada al congresista Álex Flórez, pero por qué desgastar palabras en esa pequeñez humana que nos acompaña tan seguido, cuando podemos convertirlas en motivos. Y tu vida, Ana, es un maravilloso motivo.



El 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Que sea una fecha para que tu testimonio salve la vida de muchas mujeres.

JINETH BEDOYA LIMA

