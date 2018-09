Colombia y el nuevo panorama del comercio mundial

En las últimas dos décadas, el mundo ha tenido sucesos importantes que llevan a plantear una multipolaridad. El vertiginoso ascenso de China, la cuarta revolución industrial, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, solo por mencionar algunos hechos, han llevado a redimensionar las reglas y los procedimientos que se siguen en los diferentes escenarios multilaterales.

No es desconocido que la política comercial de nuestro principal socio es una de las variables para las controversias coyunturales en el escenario mundial, generando incertidumbre para el desarrollo de negocios. Estados Unidos ha optado por el establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias que brinden una mayor protección a varios sectores productivos en su país.



En ese camino, el país del norte ha mantenido disputas políticas fuertes con países como México, Canadá, la Unión Europea, Turquía, Japón y China, teniendo con este último un especial hincapié, ya que ha impuesto aranceles a bienes originarios de China que contengan tecnologías industrialmente significativas y sean estratégicas dentro del plan Made in China 2025. Argumenta Estados Unidos que la nación asiática ha tenido actos agresivos, violando varias normas en materia de propiedad intelectual y capturando tecnologías estratégicas de cara a los nuevos desarrollos mundiales, en la búsqueda de continuar su dominio económico y comercial en el mundo. Mientras tanto, China respondió imponiendo aranceles a bienes de sectores claves para EE. UU. como el agrícola, el automotor, el químico, entre otros.

La integración de América Latina y el Caribe (ALC) a las cadenas globales de valor es uno de los pilares de política de diversos gobiernos de la región. Sin embargo, la incertidumbre comercial puede impactar, aunque de manera heterogénea, a varios países, lo que genera varios desafíos para ALC y Colombia en el marco de disputas comerciales en el ámbito global. Los precios de varias materias primas que son insumos de sectores productivos pueden tener cambios, generando oportunidades o amenazas según el eslabón productivo.



En un mundo globalizado es necesario plantear soluciones globales. Es necesario un llamado al diálogo entre las partes. En este tejido vale la pena preguntar: ¿qué va a hacer Colombia en este escenario? ¿Cuál va a ser su rol? El Gobierno debe optar por una posición que lleve al sostenimiento del multilateralismo a nivel comercial, manteniendo la institucionalidad, aunque promoviendo la modernización de algunas reglas que permitan un funcionamiento eficiente y eficaz de la Organización Mundial del Comercio.



En un escenario de incertidumbre y mayores barreras, el país puede aprovechar algunas oportunidades que se abren para la exportación de nuevos productos, para lo cual debe trabajarse en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, buscando, por ejemplo, mejores herramientas para la acumulación de origen o con la admisibilidad de nuevos productos agrícolas. Esta es una gran oportunidad para diversificar la canasta exportadora del país.



A partir del análisis académico, de los empresarios y de la banca multilateral, Analdex quiere contribuir a que las empresas colombianas interioricen el impacto del cambio en las políticas comerciales de nuestros principales socios en el marco del XXX Congreso Nacional de Exportadores, que finaliza hoy en Bogotá. De esa manera se podrán identificar oportunidades de exportación, así como retos por trabajar para poder acoplarnos a las tendencias comerciales del mundo.



JAVIER DÍAZ MOLINA

* Presidente Ejecutivo de Analdex