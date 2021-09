Un nuevo verbo en Colombia

Internet da para todo y eso es precisamente lo bonito de esta red. A continuación comparto una de esas iniciativas que sirven para reír o, según el afectado, para llorar.

La historia va así: el tuitero Aston Lincoln (@yeto03) le preguntó a la Real Academia Española (RAE), institución que vela desde 1713 por el buen uso del español, si existía el verbo ‘abudinar’ y, de ser así, qué significaba y en qué contexto se podía usar.



Karen Abudinen es aún la ministra de las Tecnologías en Colombia y está envuelta en un infierno por la posible pérdida de 70.000 millones de pesos que debían invertirse en llevar internet a los colegios públicos de zonas rurales del país. A niños campesinos, mejor dicho.



- No hemos documentado el uso real de esa voz en español –le contestó entonces a Aston la cuenta @RAEinforma, que registra nada menos que 1,9 millones de seguidores en Twitter.



- Es un verbo que se está usando en Colombia como ABUDINAR o ABUDINEAR. Por ejemplo: “a Juan le abudinearon el celular” –replicó Aston.

- Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’ –finalizó la RAE.

Con miles de retuits y likes a esta última publicación, fue evidente la creatividad de algunos y el infaltable insulto de muchos. Como de esto último no nos vamos a ocupar ahora, lo llamativo fue que los tuiteros le agregaron a la conversación, entre otras cosas, una tabla que mostraba la conjugación completa del verbo ‘abudinar’, comentarios tipo “Justicia lingüística” y hasta felicitaciones a la funcionaria por haber aportado al idioma.



A pesar de las sonrisas que nos puedan provocar cosas de este tipo, hay que tener cuidado con la risa fácil. Por más difícil que nos resulte creer en la inocencia ajena, como en la de la ministra, este es un derecho que debemos proteger y respetar. Las sentencias que hacen día a día miles de personas en redes sociales pueden ser tan rápidas como inciertas.



Lo que verdaderamente importa es que muchos niños y jóvenes no podrán conectarse a internet desde sus campos y veredas. El verbo ajusticiar, en el sentido de condenar a una persona a alguna pena, está en desuso, y deberíamos reforzar su significado para encontrar una respuesta a semejante acto de corrupción. Uno más.



Vale la pena preguntarnos esto ahora: ¿cuántos verbos más nos podrían salir de las entrañas para hablar de robos en Colombia? ‘Nulear’ es el primero que se aparece en mi mente. ¡Pero hay tantos otros! ‘Reficarear’, ‘Odebrechar’ (este suena horrible), ‘Foncopueltar’ e ‘Interbolsar’ son otras rápidas respuestas que me imagino mientras termino esta columna. Al final de cuentas, para solucionar dudas lingüísticas todos podemos preguntarle a la Real Academia usando el hashtag #dudaRAE.

JAVIER BORDA

@javieraborda

