Tiempo para desconectarse

El 2020 ha sido literalmente lamentable. Más de 40.000 familias en Colombia perdieron un ser querido este año por el maldito coronavirus y más de 1’700.000 familias en el mundo tuvieron que soportar que la muerte tocara a sus puertas de una forma impensada. Y lo peor es que lo seguirá haciendo: ¡toc toc!

Terminamos este calendario más conectados que nunca a internet. Las cifras y los datos nos han abrumado. Desde que apareció el primer caso de covid-19 hemos prestado atención al suceso mundial y hemos estado atentos a su avance contagioso y letal con el paso de los días. Hemos visto drama, indisciplina, un sinfín de opiniones, decretos y todo tipo de medidas para que esta humanidad sobreviva a una nueva peste.



Todo ha sido abrumador. Millones perdieron sus empleos en estos difíciles meses. Se lee fácil, pero dimensionar semejante catástrofe laboral es necesario para comprender que el 2020 ha sido quizás el peor año de toda la historia moderna. Contamos ahora con más pobreza, más desigualdad, más dolor, más problemas mentales. Y no hay certidumbre de lo que viene, a pesar de lo que leemos a diario. Un titular reciente es escalofriante: en Japón están muriendo más personas por suicidios que por covid-19. Impresionante.



Es una locura lo que estamos pasando, insisto. La ciencia presentó al planeta una vacuna en tiempo récord y vimos la noticia con alegría, como la salvación a esta pandemia, pero realmente no lo es. La sonrisa de estos días es efímera. En diciembre se identificó una nueva cepa de coronavirus, peor que la conocida, y varios países del primer mundo tuvieron que volverse a confinar. A miles de kilómetros de distancia reconocemos a Europa como el futuro que también deberemos afrontar, seguramente más pronto que tarde. ¿Nos volverán a confinar? ¡No más, por favor! “Se muere de hambre o se muere de coronavirus”, tienen que decir los resignados a sobrevivir.



Hacer una Navidad virtual es un consuelo que nos podríamos dar. Coordinar el canto de los villancicos en una videollamada resulta anecdótico, por decir lo menos. Tener que estar lejos de la familia es una dura realidad que van a vivir muchas personas en la recta final del año y el comienzo del 2021. Estar con tus padres y no poder abrazarlos en fechas tan especiales es triste, pero lo es más no tenerlos.



“La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener”, dijo Gabriel García Márquez. Pocos somos los afortunados que hemos podido aguantar esta pandemia con la gente que queremos a nuestro lado y, además, con techo y sustento. Sin abrirle la puerta al invitado no deseado. Hay que agradecer este destino, a pesar de todo. Se va un año oscuro y, los que podemos, nos deberíamos complacer con silencio.



Es tiempo de desconectarse, si se puede. Prestar atención a lo esencial, aunque sea por un día o unas largas horas. Descansar. Dejar de consumir tanta información sin filtro. Apagar el celular y dejarlo guardado en un cajón. Olvidarse del WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y compañía. Pensar. Y esperar el nuevo amanecer con optimismo. Es lo que nos queda.



Que se acabe ya este horrible 2020. ¡Y que tengamos un feliz 2021!



JAVIER BORDA DÍAZ