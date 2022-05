¿Se cree buen trabajador por ser ‘multitarea’?

Los seres humanos no somos ‘quehaceres’ humanos, aunque la tendencia dicte lo contrario. A ese perfil ‘multitask’ que antes se llenaba de elogios hay que advertirle que realizar múltiples tareas al mismo tiempo puede ser mal visto e inconveniente para la organización y su propia salud.



¿Es mejor hacer una cosa bien que cinco regulares? Las preguntas obvias no siempre conllevan la misma respuesta. Si antes había que publicar contenidos en Facebook y Twitter, ahora hay que sumar Instagram, TikTok y YouTube, por decir lo menos. Si antes había una página web, ahora también hay aplicaciones y ‘landing pages’ que actualizar. Así es con todo. Si antes se vendía presencialmente o en ‘call centers’, ahora hay que atender al cliente en WhatsApp y enviarle mensajes de texto y correos electrónicos. El consumo es digital y por eso se han abierto innumerables frentes de acción que atender.



Tristemente, cada vez más se publican ofertas laborales con necesidades dispares para un mismo perfil. Por ejemplo, comunicadores digitales con habilidades para diseñar, grabar y editar video y administrar redes sociales, todo en uno solo combo. Profesionales de mercadeo expertos en tráfico digital. Estos nuevos trabajos se están abriendo en la diáspora digital y están exigiendo del individuo un sinfín de actividades que en la práctica no se logran desarrollar con el tiempo y atención que ameritan.



En lo anterior no habría problema si se contrataran nuevos recursos, pero generalmente la realidad presenta más necesidades con la misma gente. ¿Es usted un trabajador ‘multitarea’? ¿Le han ofrecido un empleo con este requisito? ¿Sabe hacer de todo? Antes de responder, debería preguntarse si una posición afirmativa sea lo mejor para su futuro. La firma de Recursos Humanos Etalentum, citada en un artículo para el diario El País de España, asegura que dedicarnos a múltiples tareas hace que nuestro cerebro se adapte a esa gestión de ocupaciones y perdamos nuestra capacidad de pensar profunda y creativamente. En otras palabras, ser ‘multitask’ nos vuelve operativos. ¿Es esto lo que queremos? Seguramente no, menos si las intenciones profesionales derivan en horizontes directivos o estratégicos.



El valor del ‘multitask’ está en entredicho. Hacer muchas cosas a la vez ocasiona estrés, cansancio, pérdida de memoria y una merma en la capacidad para prestar atención. Puedo apostar que antes de llegar a estas líneas algunos pararon unos cuantos segundos para leer un chat o atender alguna notificación de su teléfono celular. Todo el tiempo estamos haciendo de todo.



Las exigencias crecen de la mano de las necesidades digitales. Se dice que debemos estar preparados para desempeñarnos en el entorno VUCA (acrónimo que indica Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad). En el trabajo digital esto es casi un mantra. Y a esto hay que sumarle que se busca gente con cualidades como adaptación al cambio, resiliencia, flexibilidad y capacidad de pensar de forma crítica y analítica.



Esta es una verdad de nuestro mundo: las empresas están exigiendo que sus colaboradores ejecuten varias tareas al mismo tiempo y que se cumplan en el margen de la excelencia, lo cual es casi imposible. Por eso, es bienvenida la advertencia de ser “multitarea”. Buscar constantemente eficiencias es un reto; obtener calidad en segundos es utópico.

