¿Se alegra cuando matan a un ladrón?

El vecino publicó en Instagram su ‘storie’, una foto siniestra, el cadáver de un ladrón dado de baja en la calle. Le tapó la cara con un emoticón y acompañó la imagen con un mensaje no menos macabro: “Así es como deben terminar todas estas ratas. ¡A mimir!”.



(También le puede interesar: El insufrible deseo de ser influenciador)

Más que irnos a dormir, debería despertarnos lo que está sucediendo. La gente hastiada se complace cada vez más de confirmar el linchamiento o muerte de los delincuentes. Es tal el agotamiento ante la injusticia que el destino final violento se aplaude, quizás como catarsis, quizás como prueba de que no todo depende de lo que haga la Policía o de lo que sentencie un juez corrupto.

Hace unos días en Bogotá lamentamos cómo una joven de 17 años fue abusada sexualmente en TransMilenio. Las protestas por el aberrante hecho terminaron en el detestable y ya acostumbrado vandalismo y, en una reacción mediática, la Policía dio rápido con el presunto atacante, un tipo de 42 años que con su solo rostro –y el debido prejuicio– intimidaba. Lo llevaron a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y poco después apareció muerto.

Sin siquiera comprobar su culpabilidad en la agresión sexual o la forma en que murió, miles se complacieron del hecho en redes sociales. Saberlo muerto representó alivio. Esta sociedad anhela ver castigos reales más que rebajas de penas. Basta con preguntar a amigos o familiares si estas ilegítimas sentencias a muerte de ladrones o violadores conmueven en algo nuestra conciencia. Y la respuesta es que no. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un trino sobre el citado caso de agresión sexual en Transmilenio, resumió un sentir generalizado: “El capturado por abusar de Hilary ya había sido capturado por actos sexuales obscenos. La comunidad lo denunció, la Policía lo capturó. Un fiscal de turno lo dejó libre. 10 días después abusó de Hilary. La impunidad es el eslabón perdido de la seguridad”.

Tristemente, nos está alegrando la muerte si esta tiene así sea un mínimo asomo de justicia. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo no enfurecerse con esta impunidad? ¿Cómo no alegrarse cuando uno ve que un guardaespaldas, por ejemplo, mata a un ladrón que está robando a un padre que alza a su hijo en brazos? ¿Cómo no sentirse frustrado si de 8.041 capturados por hurto en Bogotá, entre el 25 de enero y el primero de noviembre de este año, solo 764 se enviaron a prisión?

Es normal que ya roben en todas partes, con sevicia y, lo más increíble, hasta con el saludo cordial previo de los ladrones, tal cual pasó recientemente en el barrio La Libertad, de la localidad de Bosa. La novedad ya ni siquiera es el asalto, sino la reacción de quien se supone gente civilizada.

La noticia del abuso sexual y el vandalismo en TransMilenio la publicaron todos. En el Instagram de El Tiempo se dio a conocer a modo de última hora con el título “Hallan muerto a presunto abusador”. La gente, cómo no, respondió de inmediato. Aún se pueden leer mensajes que reivindican este texto, como: “Me encantan los finales felices”; “Le acaban de ahorrar al pueblo colombiano 2 millones que cuesta cada preso al mes. ¡Con eso alimentamos varios niños!”; “Un cuento con final feliz”; “Mejor, porque acá sale libre al otro día”.

Celebrar un asesinato nos convierte en lo que rechazamos. No nos debemos mentir: tristemente, nos está alegrando la muerte si esta tiene así sea un mínimo asomo de justicia. Poco está importando si no sabemos a ciencia cierta cómo ni por qué sucedieron los hechos.

JAVIER BORDA@javieraborda

(Lea todas las columnas de Javier Borda en EL TIEMPO, aquí)