¿Quieres un hijo como Yanfri, el famoso niño en TikTok?

El video es absolutamente encantador: un pequeño de tres años llamado Yanfri marcha apresurado al tiempo que afirma que "camina como hombre". Viste tenis y camiseta blanca y su pantalón azul hace juego con una diminuta maleta que carga correctamente en su espalda. En esa simpleza de la vida, en esa inocencia que solo tienen los niños, Yanfri enternece al mundo.



(También le puede interesar: El estatus y el lujo de no tener redes sociales)

Su tío Bernardo ha sido el encargado de grabarlo. Ya fue entrevistado, claro. Contó que el video que puso a Yanfri en boca de todos lo tomó a la salida del jardín. Su acento chocoano es inconfundible. El pequeñín, desde luego, hace honor a su región con esa entonación tan particular, y con sus palabras desinteresadas, puras, nos hace sonreír.



Del olvidado Chocó a los ojos del planeta, gracias a TikTok. No es una exageración. El rapero y actor O’Shea Jackson, más conocido como 'Ice Cube', compartió las imágenes de Yanfry en sus historias de Instagram, con su canción de fondo It was a good day. 'Ice Cube' tiene más de 22 millones de seguidores en su cuenta. El video de Yanfri en TikTok va por los dos millones de 'me gusta', incluido el mío, cómo no.

Que semejante exposición en las redes sociales le sirva para que alguien le pague un seguro educativo y pueda estudiar en la universidad o se pueda preparar para lo que se le antoje. FACEBOOK

TWITTER

El departamento del Chocó es uno de los más pobres de Colombia y de los más afectados por la violencia. Hay desplazamiento, desempleo y, como a lo largo y ancho de la nación, corrupción. Yanfri brilla en una oscura región. Se le ve con la vida por delante y cualquiera quisiera que pudiera tener –como con todos los niños allí– un futuro más llevadero, con más oportunidades para progresar. Según colectivos sociales y colectivos de Quibdó, capital del Chocó, 585 niños y jóvenes han sido asesinados en seis años en medio de diferentes situaciones violentas. En otros videos que ha publicado el tío de Yanfri en TikTok (su cuenta se llama Venao2323 y ya cuenta con casi 800.000 seguidores) también se advierten la pobreza y la dejadez del Chocó, con vías destrozadas y casas a medio hacer. Algo triste, lamentable e irrefutable.



En tiempos navideños bien se puede pedir un milagro para Yanfri. Que semejante exposición en las redes sociales le sirva para que alguien –famoso o no, qué importa– le pague un seguro educativo y pueda estudiar en la universidad o se pueda preparar para lo que se le antoje. Lo demás que veremos estos días puede que sea simplemente pasajero: gente que dice que quisiera tener un niño como Yanfri, más entrevistas, apariciones comerciales pagadas, noticias como que alguien se hizo un tatuaje de Yanfri, en fin; pero ya cuando Yanfri sea un hombre y camine como hombre no le bastará consigo mismo y su espontaneidad.



P. D.: siempre hay que considerar las consecuencias de publicar fotos y videos de los menores de edad en redes sociales. ¿Tiene el tío de Yanfri el derecho de exponer así a un niño ante todo el mundo? En este contexto, quizás no, pero nunca sobra la reflexión.

JAVIER BORDA@javieraborda

(Lea todas las columnas de Javier Borda en EL TIEMPO, aquí)