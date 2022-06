Petro y Hernández se juegan la Presidencia en digital

El bombardeo empezó apenas se confirmaron los resultados de las elecciones del 29 de mayo. Aparecieron rápido los audios misóginos de Rodolfo Hernández, su declaración de admiración por Hitler, el bofetón que le dio a un concejal y su desparpajada forma de hablar sobre lo trascendental. Desde la otra orilla, se reprodujeron decenas de memes y afrentas contra Petro: sus contrincantes aseguraron que ya había perdido la Presidencia, pues su discurso se había quedado huérfano. También salieron a relucir las palabras halagadoras que Petro había dicho contra su nuevo rival. ¡Le azotaron la lengua! Y, cómo no, su pasado guerrillero.



Esta pelea electoral se está librando en el terreno digital y nada indica que vaya a cambiar en los próximos días. Todo lo contrario. Se describirá en términos agresivos porque la verborrea ha sido y será del mismo tono, en especial por parte de la horda petrista, que ha señalado, calumniado e injuriado a todo aquel que ve a Petro como un mortal más y no como el iluminado mesías colombiano.



Es en este punto de la campaña donde podríamos ver una gran diferencia, incluso clave para llegar a la Casa de Nariño. Petro nunca hizo nada realmente para que su campaña digital bajara los decibeles de violencia, y le puede costar caro. Lejos del debate, permitió con la cabeza gacha y un silencio cómplice que se denostara a cualquier persona que pudiera estar en contravía de sus intereses. Esa forma de actuar lo puede castigar, por omisión y porque ya no tiene un flanco tan claro que atacar como el uribismo; si él quería mostrarse solo como el cambio real de un país, simplemente ya no le cuadra del todo ese papel.



Rodolfo Hernández, en menos tiempo, ha aprovechado mejor su presencia digital. Con sus videos en TikTok —muchos de ellos ridículos, penosos— ha logrado posicionamiento, protagonismo y ha hecho calar un mensaje absolutamente simplista pero vendedor. Con el estratega Angel Beccassino a su lado, se enfocó en explotar a su favor las redes sociales, visitó pocas ciudades en los últimos días, no fue a los debates —quizás porque su proyecto carece de probado sustento y porque es un hecho que los medios tradicionales no tienen el poder de antaño— y se alejó de la plaza pública tradicional. Si un video casero llega a 500.000 personas, ¿qué le importa no hacer un evento presencial con 50.000?



Con las claras diferencias entre un país desarrollado y la Colombia de tercer mundo, esto que acaece en nuestro país ya pasó en la elección que ganó Donald Trump. Las redes sociales se han convertido en el canal principal de comunicación con el electorado. En los próximos días veremos en Twitter muchísimas ‘tendencias’ impuestas por los equipos digitales de ambos candidatos, algunas pagas y otras ganadas a punta de bodegas, y asimismo nos encontraremos con la descalificación del adversario como ‘modus operandi’.



A los ciudadanos nos queda la responsabilidad de comprender lo que de verdad proponen estos personajes. Un hombre de izquierda y otro populista es lo que se nos viene. “Elegir entre Keiko Fujimori y Humala es como optar por el cáncer o el sida”, dijo en su momento el escritor Mario Vargas Llosa sobre las elecciones presidenciales en Perú. Quizás algunos colombianos estén haciendo en la actualidad la misma metáfora electoral.



Petro escapó a varios debates y ahora los puede añorar porque su discurso es mucho más lúcido. Mientras tanto, tendrá que hacer todos los esfuerzos para expandir su propuesta en vías digitales. A su vez, escuchar a quienes piensan diferente, indagar más allá del video o el tuit superfluo y tener muchísimo cuidado con la información que consumimos es nuestra mínima tarea. Estamos advertidos: las cadenas de WhatsApp y las noticias falsas pulularán. “La corrupción no se combate con frases de TikTok”, ya le espetó Petro a Hernández sobre esta contienda, pero quién sabe… a lo mejor al exalcalde de Bucaramanga le sea suficiente continuar con su campaña simplista digital para ganar.

JAVIER BORDA@javieraborda

