¿Pagaría por ver famosos en OnlyFans?

Ahora por todo se puede cobrar. Esa es la realidad. Sin embargo, hay que preguntarse a qué costo. Los fanáticos de artistas, celebridades y famosos de la pornografía están sacando su dinero para ver más de la vida de quienes siguen. Y es triste ver cómo se desperdicia la plata mientras miles de familias están en bancarrota por culpa del coronavirus y los errores del pasado.

No comparamos esto con el fútbol, así en Colombia ya se cobre por ver la liga local en televisión. Tampoco estamos refiriéndonos a los medios de comunicación, que en todo el mundo se están sumando al modelo de negocio guiado por las suscripciones. Sí hablamos de OnlyFans, un sitio que nació como XXX en Londres, en 2016, con la idea de que los creadores de contenido ganaran dinero por suscripciones a su perfil.



En un comienzo, todo llevaba al sexo en esta plataforma, pero últimamente la puerta se ha abierto para que otros famosos saquen más ganancias de sus seguidores, mostrando (supuestamente) lo que no publican en las redes sociales abiertas a todo el mundo. Lo que vemos hoy sin dar dinero a cambio está perdiendo su valor. Sentirse exclusivo es una razón de peso en la superficialidad.



Está probado que la gente paga por diversión, por consumir contenido audiovisual e incluso por información (lo cual debería ser prioridad). Y aunque cada quien es libre de invertir o desperdiciar su tiempo y dinero como quiera, es muy penoso ver que miles sacan dinero de su bolsillo para comprar suscripciones que en realidad no distan mucho de lo que ya se ve gratis en internet. La exhibición del cuerpo puede no ser banal, pero pagar por ver las mismas piernas una y otra vez es una obsesión cada vez más normal en tiempos anormales.



Los artistas se han unido a esta nueva moda de OnlyFans porque van donde el dinero mande. Más de 60 millones de suscriptores y 660.000 creadores de contenido se cuentan en esta plataforma. De acuerdo con The Telegraph, OnlyFans cobra una comisión del 20 por ciento a los autores. Para ser suscriptor hay que pagarle mensualmente a cada ‘famoso’ que se quiera seguir entre 5 y 50 dólares, aproximadamente. La revista GQ citó que la joven Bella Thorne, por ejemplo, “sobrecargó la plataforma en agosto cuando se presentó por primera vez en ella, y ese día ya se embolsó un millón de dólares”.



¡Qué lujo y qué desperdicio! El coronavirus, según la ONU, dejará 115 millones más de pobres este año (ese número es un infierno), y la gente, en lugar de ayudar, prefiere destinar su dinero a cosas absolutamente banales. Cuánto quisiera este mundo algo más de solidaridad y menos deseos de ver videos y chatear con los famosos. A la gente le están dando lo que quiere, pero no lo que le sirve. Algunas de estas celebridades publican listas de regalos de Amazon para que sus suscriptores se las paguen como obsequio. Ridículo.



En tiempos de confinamiento, la gente pasa más tiempo en internet. Y entre más se muestre, más se vende. Durante muchos años tuvimos la fortuna de ver información sin parar y sin pagar un dólar. Bastaba con navegar adecuadamente para acceder a lo que queríamos conocer. Ahora, el cerco se está cerrando. Las suscripciones digitales y los muros de pago son el futuro en presente y están emergiendo rápidamente como el principal impulsor de ingresos para muchas empresas. Este caso particular es el mal ejemplo de una sociedad capaz de pagar por publicaciones muy parecidas las que puede consumir cualquier mortal sin dinero en Instagram o en una página porno, mientras miles y miles de negocios y trabajos se pierden por falta de liquidez o financiamiento.



